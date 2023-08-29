ميغان ماركل تستعد لإدارة منصتها الخاصة عبر إنستغرام لمتابعة مشاريعها التجارية

تستعد الممثلة الأميركية المعتزلة، ميغان ماركل، زوجة دوق ساسكس الأمير هاري، لاستعادة السيطرة على حياتها وعواطفها، بعدما تركت وراءها قيود العائلة الملكية البريطانية، واستقلت بنفسها وعائلتها عن التقاليد الملكية الصارمة، ففي تطورٍ مثيرٍ للاهتمام، تم الكشف أن ميغان قررت العودة إلى "إنستغرام".

ووفقاً للعديد من التقارير الصحافية العالمية، فإن ميغان ماركل تخطط، حالياً، لإنشاء ملفٍ شخصي جديد على "إنستغرام"، بهدف تكوين مجتمع من المتابعين الملتزمين بمرافقتها في جميع مشاريعها، وسيحمل حسابها الجديد اسم "meghan"، وسيتم تنشيطه خلال الفترة المقبلة.

ميغان ماركل والأمير هاري وبداية حقبة جديدة

وأشارت تلك التقارير إلى أنه بدلاً من إحياء مدونتها الشخصية القديمة "The Tig"، اختارت ميغان ماركل إنشاء حساب شخصي خاص بها، حيث ستشارك أهم تفاصيل حياتها، ومشاريع العمل التي تفكر فيها، أي أن النجمة المعتزلة ستدير منصتها الخاصة عبر الإنترنت، بهدف متابعة مشاريع تجارية طموحة، إلى جانب الحساب المشترك مع زوجها هاري.

ميغان ماركل تستعيد زمن نجوميتها كممثلة

ومن خلال هذا الحساب، تركز استراتيجية ميغان على إشهار اسمها بشكل مستقل عن الملكية البريطانية، إذ تنوي دوقة ساسكس السير على خطى المشاهير؛ لتصبح مؤثرة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق استخدام جاذبيتها الهائلة للدخول في شراكات مع علامات تجارية مرموقة، مثل شركة المجوهرات الشهيرة كارتييه، إذ تفيد بعض المصادر بأن الدوقة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عقد الشراكة.

وبحسب خبراء، فإنه من المتوقع أن تجني ميغان ماركل أموالاً جيدة من خلال النشر على "إنستغرام"، إذ قال المستشار إريك شيفر لصحيفة "ديلي ميل"، البريطانية: "أتوقع أن يصبح حسابها واحداً من أكثر الحسابات متابعة على (إنستغرام).. وبشكلٍ سريع"، مضيفاً أنها ستحصل على مليون دولار نظير منشورٍ، يختص بترويج منتج ما، مثلها مثل المشاهير من عائلة كارداشيان، وغيرهن، إذ لا يوجد سبب يمنع ميغان من كسب هذا النوع من الرسوم.

وتابع شيفر بالقول: إنه، ومع ذلك، في حال قررت ماركل إنشاء حسابٍ خاص بها يوماً ما، فإنه يجب عليها أن تكون حذرة حتى لا تُرى، مشيراً إلى أنها سوف تتماشى مع العلامات التجارية، والشركات العالية الجودة، التي تتوافق مع معتقداتها السياسية والاجتماعية.

ميغان ماركل تعمل على ملفها الشخصي على إنستغرام

وفي الوقت الحالي، تعمل ميغان ماركل بلا كلل، لإعداد ملفها الشخصي على "إنستغرام"، وتحديد النمط الذي سيكون عليه حسابها الجديد، حيث يؤكد مقربون أن الدوقة تمر بمرحلة جديدة من حياتها، وتسعى للتخلي عن صورتها السابقة.

وبالإضافة إلى عودتها إلى التمثيل، وظهورها العلني المتكرر إلى جانب الأمير هاري، تطمح ميغان إلى أن تصبح نجمة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالفعل يوجد، حالياً، حساب باسم "meghan"، يتابعه نحو 97 ألف شخص، دون أن يكون عليه أي منشور.

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