شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يحذر من أكلات الشارع.. ويؤكد: تسبب 3 أنواع من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوجبات الجاهزة وأكلات الشارع واحدة من أكثر الأخطاء التي نقع فيها وتعرضنا لمشاكل صحية عديدة، أبرزها التسمم والعدوى وغيرها من المشاكل، وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد سيد استشارى باطنة وجهاز هضمى وكبد جامعة الإسكندرية،" إن أكلات الشارع تسبب ثلاث أنواع من العدوى وهى :

-عدوى فيروسية مثل "التهاب الكبد الفيروسى".

-عدوى التيفويد ، عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث وبعض الأمراض التي تسبب نزلات معوية واضطراب في الجهاز الهضمى.

وأضاف:" ينصح دائما بتجنب تناول أكلات الشارع والحرص على تناول الطعام في المنزل، ولكن فى بعض الحالات التي يستلزم فيها تناول الطعام خارج المنزل يجب عليك اختيار المطعم النظيف والمضمون والابتعاد عن الفاست فود والحرص على تناول المشويات، أو من الممكن تناول المعلبات مثل الجبنة والعسل والمربى.

واستكمل حديثه قائلا:"، قد يعتقد البعض أن أكلات الشارع أضرارها بسيطة ولكن فى الحقيقة أن عواقبها كثيرة ومن الممكن ان تسبب مشاكل صحية طويلة المدى ، لذلك على قدر الإمكان تخطى هذه الوجبات واهتم بتناول الخضراوات والفواكه والطعام الصحى من المنزل بعد غسله جيدا.