شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات ضرورية فى موجة الحر.. حافظ على ترطيب جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، والتحذيرات من موجة حر شديدة، يجب التعرف علي النظام الغذائي المثالي الذي ينبغى اتباعه خلال ارتفاع درجات الحرارة، لمساعدة الجسم علي تقبل هذا الارتفاع، وأيضا يحافظ على صحتك من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وحول ذلك وفي تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية والسمنة بطب قصر العيني، أن الإنسان خلال موجات الحر يجب عليه الحفاظ على ترطيب الجسم، من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات المسئولة عن الترطيب، والتي لها دور في شعورك بالتحسن بعد التعرض لأشعة الشمس.

وأكدت ليندا، أن المشروبات وخاصة شرب الماء أهم من الأطعمة خلال ارتفاع درجات الحرارة ونشوب موجات الحر، لأن الجسم خلال هذه الفترة يحتاج بالفعل إلي السوائل التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، وبمعني آخر يحتاج الإنسان للسوائل خلال التعرض لارتفاع درجات الحرارة.

وشددت استشاري التغذية، علي تناول الخضراوات والفواكه خلال ارتفاع درجات الحرارة، ولكنها حذرت من العصائر لأن الإسراف منها يعد غير صحي.

ونصحت ليندا، بتناول الخضراوات جميعها ولكن بالأخص الخيار والخس لأنها غنية بنسبة جيدة من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم، أما الفواكه فنصحت بتناول جميع أنواعها خاصة تناول الكانتلوب والبطيخ والعنب لأنها من الفواكه الغنية بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وحثت استشاري التغذية علي إمكانية تناول أعشاب طبيعية، كالتمر الهندي والكركدية والعرقسوس ولكن يجب توخي الحذر من الإسراف في تناولك للعرقسوس إذا كنت من أصحاب ارتفاع ضغط الدم، ولكن باقي المشروبات يمكنك التحكم في نسبة السكر المضاف إليها.