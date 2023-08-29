شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات مهمة عن متحور كورونا الجديد "BA.2.86" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير فيروس كورونا وتطور للعديد من المتغيرات منذ اكتشافه لأول مرة في عام 2019، ولكن مع حملة التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم يمكن مكافحة هذه الأزمة الصحية، وهذا وفقا لموقع "hindustantimes".

أشار التقرير، أنه مع تحول كورونا إلى متغير أوميكرون أصبحت الأعراض أقل حدة وتلاشت المخاوف بشأن انتشار الفيروس.



حقائق مهمة عن متحور كورونا الجديد "BA.2.86" حقائق مهمة عن متحور كورونا الجديد "BA.2.86"

قدم عالم فيروسات كورونا، الدكتور بافيثرا فينكاتاجوبالان، حقائق عن المتحور الجديد لكورونا " BA.2.86 " وهي:

- لديه 35 طفرة جديدة:

جميع الفيروسات تتغير مع مرور الوقت بما في ذلك كورونا، ويتم تعيين هذه التغييرات كمتغير اعتمادًا على مدى اختلافها بناءً على تسلسلها الجيني مقارنة بالمتغير السابق، و أحد المتغيرات الحديثة التي تم اكتشافها هو " BA.2.86 " الذي يعد هذا المتغير مثيرًا للاهتمام لأنه يحتوي على الكثير من 35 طفرة جديدة تميزه عن متغيرات كوفيد السائدة المعروفة سابقًا.

-يحتوي " BA.2.86 " على عينات محدودة لذا فإن خطورتها غير معروفة:لا يعرف مدى خطورة هذه السلالة لأنه في جميع أنحاء العالم كان هناك 9 عينات فقط، ووهذا لا يعني أن هناك 9 حالات فقط، ولكنه يعني ببساطة أن جميع حالات فيروس كورونا التي تم اختبارها للتسلسل الجيني، 9، تم تحديدها في أجزاء مختلفة من العالم مما يشير إلى أنه منتشر في جميع أنحاء العالم. - قد لا يكون المتحور جديدًا: من المهم أن نتذكر أن مجرد اكتشافنا لمتغير الآن لا يعني أنه جديد، فلم يعد كورونا يعتبر أزمة عالمية، كما انخفضت أيضًا الجهود المبذولة في تحديد التسلسل الجيني للفيروس، لذلك لا نعرف المدة التي ظل فيها هذا المتغير ينتقل دون أن يتم اكتشافه، لا يوجد أي دليل يشير إلى أن هذا المتغير أكثر خطورة بكثير من حيث الأعراض التي يسببها أو مدى سرعة انتقاله من بعضها البعض ببساطة لأنه لدينا فقط 9 عينات تسلسل محددة والتي ببساطة لا تعرف عن التركيب الجيني للمتغيرات الأخرى التي قد ينتشر. - هل اللقاحات السابقة تعمل على الوقاية من " BA.2.86 " :حسب عالم الفيروسات، فإنه سواء كانت اللقاحات السابقة ستعمل أم لا، فسيتعين علينا أن ننتظر ونرى لأننا لا نعرف المدة التي استغرقها انتقال هذا البديل. من المتوقع أن يتمتع كل هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد ولديهم المزيد من اللقاحات العالمية وليس لقاحات محددة من الحمض النووي الريبوزي (RNA) بمستوى معين من المناعة، وتقوم هذه الشركات بتحديث لقاحاتها مع تطور الفيروس. إذا كانت لديك تلك اللقاحات في متناولك وكنت مؤهلاً للحصول عليها، فيرجى الاستمرار في تناولها وفقًا لما نصحت به الهيئة الصحية المحلية لديك.