دراسة حديثة تُظهر تأثير تلوث الهواء على صحة البشر

لندن - الخليج 365
أظهرت دراسة حديثة أن من يعيشون في بيئة ذات هواء ملوث يواجهون خطر تقلص متوسط العمر المتوقع بمقدار عامين.
وبحسب الدراسة التي أعدها علماء في معهد سياسات الطاقة في مدينة شيكاغو الأمريكية فإن تأثير الهواء الملوث على صحة البشر يماثل أضرار التدخين.
كما أظهرت الدراسة أن استنشاق الهواء الملوث بالأبخرة والغبار في البيئة المحيطة والتعرض له بإستمرار أكثر فتكا بنحو ثلاث مرات لدى مقارنته بتناول الكحوليات.
لكن على عكس السجائر أو الكحول، فإن تلوث الهواء يكاد يكون من المستحيل تجنبه بدون حلول مجتمعية شاملة .
وحدد الباحثون بلدان جنوب آسيا مثل بنجلاديش والهند ونيبال وباكستان على أنها أكثر مناطق العالم افتقارا لجودة الهواء وتعاني من منسوب غير مقبول من التلوث
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