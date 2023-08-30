شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها وتجنبها.. عادات يومية تضعف جهاز المناعة منها قلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة العادات الخاطئة تساهم فى ضعف جهاز المناعة، بالإضافة إلى سوء التغذية، وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.

العادات السيئة التي تؤثر على جهاز المناعة : 1. قلة النومأثبتت الدراسات أن قلة النوم تجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد أو أى عدوى أخرى ، فيما أكدت الأبحاث الحديثة بأن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون التوتر. وقد يؤدي أيضًا إلى مزيد من الالتهابات في جسمك.





2. عدم ممارسة الرياضةممارسة الرياضة بانتظام مثل المشى بشكل يومي يساعد جهازك المناعي على مكافحة العدوى.

إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.

3. التوترالشخص الذى يعانى من التوتر لفترات طويلة يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، من نزلات البرد إلى الأمراض الخطيرة.يعرض الإجهاد المزمن جسمك لتدفق مستمر من هرمونات التوتر التي تضعف جهاز المناعة من مكافحة الفيروسات.





4.العزلةإن وجود علاقات قوية وشبكة اجتماعية جيدة أمر جيد بالنسبة للفرد ،فاثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بصداقات كبيرة أو حتى محدودة يتمتعون بمناعة أقوى من أولئك الذين يشعرون بالوحدة .





5.فقدان المرح والفكاهة أكدت الأبحاث الحديثة أن للضحك فوائد صحية عديدة وأذا افتقدنا حس الفكاهة يعرضنا هذا الى ظهور هرمون التوتر في الجسم ، وضعف جهاز المناعة .

فإن الضحك له تأثير إيجابى على جهاز مناعة الشخص مما يودى الى انخفاض مستوى هرمون التوتر لديه.