شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين فقدان الشعر عند النساء وانقطاع الطمث.. طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تلاحظ السيدات أثناء انقطاع الطمث ظهور الشعر في مناطق من الجسم لم يتواجد فيها مسبقًا، أو قد يضعف شعر الجسم، وقد يكون أحد الأسباب هو تغير مستويات الهرمونات في أثناء انقطاع الطمث، إذ تنخفض مستويات هرمون الإستروجين والبروجسترون، ما يعني زيادة تأثيرات الأندروجين (الهرمونات الذكرية).

وحسب ما ذكره موقع webmdأثناء انقطاع الطمث وبعده، قد يصبح الشعر أخف بسبب تقلص بصيلات الشعر، وقت ينمو الشعر ببطء ويتساقط بسهولة أكبر في هذه الحالات يجري مقدم الرعاية الصحية فحصًا شاملاً ويأخذ تاريخًا مفصلًا لحالة المريض، للمساعدة على التعامل مع التغيرات التي طرأت على نمو الشعر.

قد يطلب من المريض اختبار مستويات الحديد أو مستويات هرمون الغدة الدرقية، وقد يحدث تغير في الأدوية التي يتناولها إذا وجد أن إحدى هذه الأدوية يؤثر في تساقط الشعر أو نموه.





ما علامات فقدان الشعر لدى النساء؟

- رؤية مزيد من الشعر يتساقط يوميًا إما على المشط أو على الأرض أو في أثناء الاستحمام أو على الوسادة أو في المغسلة.

-رؤية بقع يكون الشعر فيها خفيفًا أو متساقطًا، بما في ذلك انحسار الجزء الأمامي من الرأس.

-رؤية جلد فروة الرأس من خلال الشعر.

-ملاحظة فرق في حجم الشعر عند تصفيفه مثل ذيل حصان.

-تقصّف الشعر.

قد تكون الاختبارات التي ستجرى لتشخيص فقدان الشعر لدى النساء بسيطة أو معقدة، وتتضمن:

- شد الشعر بلطف لمعرفة عدد الشعرات التي سوف تتساقط.

- اختبارات الدم؛ للتحقق من مستويات الفيتامينات والمعادن (مثل فيتامين د وفيتامين ب والزنك والحديد)، ومستويات الهرمون (هرمونات الغدة الدرقية والهرمونات الجنسية).

-فحص فروة الرأس تحت المجهر والتنظير ثلاثي الأبعاد.

-أخذ خزعة من فروة الرأس، وذلك بإزالة قطعة صغيرة جدًا من جلد فروة الرأس لفحصها.



ويكون علاج تساقط الشعر على حسب الحالة وهى: ويكون علاج تساقط الشعر على حسب الحالة وهى:

-في حالات فقدان الشعر الناتج عن الإجهاد أو التغيرات الهرمونية مثل الحمل، قد لا يكون هناك حاجة للعلاج لأنه سيتوقف تساقط الشعر بعد فترة من الزمن.

-في حالات تساقط الشعر بسبب طريقة تصفيف الشعر، مثل الضفائر المشدودة أو ذيل الحصان أو بعض المواد الكيميائية، فإن العلاج هو عدم القيام بالممارسات التي تسبب هذا الضرر.

-في حالات نقص التغذية، قد يطلب تناول المكملات الغذائية، مثلًا: قد يطلب تناول فيتامينات متعددة، ومن 3-5 ملليجرام من البيوتين يوميًا.

-يجب عدم تناول النساء قبل مرحلة انقطاع الطمث الأدوية لعلاج تساقط الشعر دون استخدام وسائل منع الحمل.





كيف نمنع فقدان الشعر لدى النساء؟

لا يمكن منع فقدان الشعر عندما يكون بسبب المرض أو الشيخوخة أو الوراثة أو الضغوط الجسدية مثل الإصابات، نستطيع منع فقدان الشعر بتجنب المواد الكيميائية الكاوية أو تسريحات الشعر المشدودة.

ولكن فى بعض الحالات قد نمنع تساقط الشعر باتباع نظام غذائي صحي يوفر العناصر الغذائية اللازمة من ناحية الفيتامينات والمعادن والبروتين، ويجب أيضًا التوقف عن التدخين.