شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تحذر: السكر الدايت يقتل البكتيريا النافعة بالأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة، لذلك يجب على الجميع تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم في مراحل عمره المختلفة، ورغم ذلك هناك بعض الأطعمة تزيد من عملية انتفاخ المعدة، وأطعمة أخرى تقتل البكتيريا النافعة بالأمعاء مما يعرضك إلى الإصابة بالقولون العصبى .

وقالت الدكتورة أسماء جميل استشارى جهاز هضمى بكلية طب جامعة المنصورة في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " إن سوء تغذية قد يؤدى إلى بعض الأمراض، منها القولون العصبى، مشيرة إلى ضرورة تجنب الأكلات التي يحدث لها تخمر في الأمعاء وتزيد من أعراض الإصابة بالقولون العصبى، وأشهرها البقوليات مثل: الفول، الذي يحتوى على مواد يصعب هضمها في الأمعاء ، وبالتالى يمكن أن تزيد هذه البقوليات من عملية الإمساك اذا كان الشخص يعانى منه وتزيد من الإصابة بالتهاب القولون .

ونصحت بضرورة تجنب تناول البصل والثوم اللذين يسببان انتفاخا شديدا بالمعدة، وأيضا تجنب منتجات الألبان التي تحتوى على دهون ودسم عالى، بالإضافة إلى الشوكولاتة.ونصحت بالابتعاد عن الخضراوات الآتية لمرضى القولون العصبى: الكرنب والقرنبيط والبروكلى ، كما شددت على ضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوى على مواد حافظة لاحتوائها على مادة الجلوتين تلك المادة التي تساعد على انتفاخ المعدة وتزيد من التهاب القولون .

وتابعت: " المقليات تساهم في زيادة ألم القولون العصبى، بجانب كل منتجات الكافيين، اذا كان الشخص يعانى من القولون مع الإمساك فيجب عليه الابتعاد نهائيا عن الكافيين، واذا كان يعانى من القولون العصبى مع الاسهال فيمكنه شرب الكافيين ".

وبالنسبة للسكر الدايت الذى انتشر في السنوات الأخيرة باستخدامه في انقاص الوزن، فإنه تم اكتشاف أن السكر الدايت يحتوى على مواد تقتل البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمى في الأمعاء وهذا يزيد من اعراض القولون العصبى، موضحة بأن كل ما سبق أسباب تزيد من إصابة الفرد بالقولون العصبى .

وأوصت استشارية الجهاز الهضمى الأشخاص بضرورة الابتعاد عن البقوليات والمشروبات والسكر الدايت التى تزيد من خطر الإصابة بالقولون العصبى .