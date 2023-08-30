شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح اتبعيها خلال شهور الحمل للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل من أصعب المراحل التي تمر بها النساء، فهو رحلة 9 أشهر، يتكون داخل أحشائها جنين يحتاج إلى التغذية الجيدة لولادته بصحة جيدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح التي تحافظ بها الأم على صحتها وتقلل فرص إصابتها بأي مشاكل صحية بعد الولادة، وذلك وفقا لموقع " hindustantimes". -التغذية المتوازنة: اتباع نظام غذائي متكامل أمر مهم أثناء الحمل، لذا ركزي على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، وتأكدي من وجود بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وأحماض أوميجا 3. -ترطيب الجسم: حافظى على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم، للحفاظ علي صحتك وصحة جنينك. -ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يكون لها فوائد عديدة أثناء الحمل، فيمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج، وتحسين الدورة الدموية، وتعزيز مزاجك، وتعزيز إدارة الوزن الصحي. اختاري أنشطة مثل اليوجا قبل الولادة أو السباحة أو المشي السريع أو التمارين الرياضية منخفضة التأثير. -الراحة الكافية: يخضع جسمك لتغيرات كبيرة أثناء الحمل، ما قد يؤدي إلى التعب، يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة أمرًا ضروريًا لصحتك الجسدية والعاطفية، فاحصل على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، وفكر في أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار إذا لزم الأمر. - رعاية ما قبل الولادة والفحوصات المنتظمة: تعد فحوصات ما قبل الولادة المنتظمة أمرًا ضروريًا لمراقبة صحتك أنت وطفلك. احضري جميع المواعيد المقررة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتتبع نمو طفلك، والتحقق من أي مضاعفات محتملة، وتلقي التطعيمات اللازمة. ناقش بصراحة أي مخاوف أو إزعاجات قد تواجهها لضمان التوجيه والرعاية المناسبين.

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