شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى هشاشة العظام.. عناصر غذائية تساعد في العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الإصابة بهشاشة العظام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في حمايتك من الأمراض المرتبطة بها، وهناك اعتقاد أن تناول الكالسيوم وفيتامين د من الحيل الغذائية التي تحمي العظام، وهذا التقرير يقدم أبرز العناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية العظام وحمايتها من هشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes"، ومنها: - المغنيسيوم: يساهم في العظام على صحة العظام، ويعمل علي تقويتها وحمايتها من الهشاشة، ومن الأطعمة الغنية به المكسرات والبقوليات، والخضراوات الورقية. -البوتاسيوم:يساعد في احتباس الكالسيوم الكلوي ويحمي من فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن الحمضي لها، ولذا تناوله للأطعمة الغنية به يحميك من هشاشة العظام، ومنها الأسماك والعدس والزبادي. -فيتامين سي: يعد أحد مضادات الأكسدة القوية والمهمة لصحة العظام، ومتوفر في الفواكه والخضروات قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع ارتشاف العظام.

-الفوسفور:

تناول كمية كافية من الفوسفور ضروري لتكوين العظام خلال مراحل النمو، لأن انخفاض مستوياته في الدم يحد من تكوين العظام ، ويعتبر انخفاض مستويات الفوسفور في الدم مؤشرا على سوء التغذية، وهو عامل خطر لهشاشة العظام والكسور، ومن الأطعمة الغنية به الحليب والأسماك والبقوليات واللحوم.

-فيتامين ك:هو فيتامين موجود في الخضار الورقية الخضراء، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام، ومنها الكبدة، سبانخ . - الزنك: ضروري للتوليف الطبيعي للكولاجين وتمعدن العظام، ومن الأطعمة الغنية به الأسماك. -فيتامين ب12: ضروري لتخليق الحمض النووي للحفاظ علي العظام، وقد يحفز نشاط بناء العظام وتكوين العظام. تشمل فيتامينات ب الأخرى المرتبطة بـ ب12، ومنها اللحوم الحمراء.