شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.. أبرزها تعزيز صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقتصر التمارين الرياضية على فقدان الوزن فقط، بل تتعلق بالعديد من الفوائد ومن أبرزها تعزيز صحة الدماغ والعيش لفترة أطول، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع " hindustantimes" أبرز هذه الفوائد.