أوتاوا - الخليج 365
قال مسؤولون بقطاع الصحة في كندا إن مقاطعة كولومبيا البريطانية سجلت أول إصابة بالسلالة الجديدة «بي.إيه.2.86» شديدة التحور من فيروس «أوميكرون» لشخص لم يسافر خارج المقاطعة.وقالت كبيرة الأطباء في المقاطعة بوني هنري، ووزير الصحة الكندي أدريان ديكس، في بيان مشترك، إن الشخص المصاب لم يدخل المستشفى، وأن رصد الإصابة بفيروس «بي.إيه.2.86» لا يغير وضع الخطر على المواطنين في كولومبيا البريطانية، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المسؤولان: «لم يكن مستبعداً أن يظهر فيروس (بي.إيه.2.86) في كندا والمقاطعة... فيروس (كورونا) ما زال مستمراً في الانتشار عالمياً».
وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأسبوع الماضي، أن المتحور «بي.إيه.2.86» ربما يكون أكثر قدرة على إصابة أشخاص أُصيبوا من قبل بفيروس كورونا، أو حصلوا على تطعيمات وقائية.
وأكد علماء أنه على الرغم من ضرورة مراقبة «بي.إيه.2.86»، فإنه من غير المرجح أن يتسبب في موجة شديدة من المرض الخطير والوفيات؛ نظراً لارتفاع مناعة الأشخاص في أنحاء العالم بفعل التطعيمات والإصابات السابقة.
وقالت «هيئة الصحة الكندية» إن السلطات سجلت زيادة في الإصابات بفيروس «كورونا»، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من أن نشاط الفيروس يظل منخفضاً نسبياً.
قد يهمك أيضا
كانت هذه تفاصيل خبر رصد أول إصابة بسلالة شديدة التحور من "أوميكرون" في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.