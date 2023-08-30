9 علامات تدل على أنك تعانين من أعراض متلازمة تكيس المبيض

بيروت - نادين محمد - تعد متلازمة تكيس المبيض (PCOS) هي حالة ينتج فيها المبيض كمية غير طبيعية من الأندروجينات، وهي الهرمونات الذكرية التي عادة ما تكون موجودة في النساء بكميات صغيرة. ومع ذلك، فإن بعض النساء المصابات بهذا الاضطراب لا يكون لديهن تكيسات.

تحدث الإباضة عندما يتم إطلاق بويضة ناضجة من المبيض. ويتم تخصيبها بالحيوان المنوي الذكري. إذا لم يتم تخصيب البويضة، يتم إرسالها خارج الجسم أثناء الدورة الشهرية.

في بعض الحالات، لا تنتج المرأة ما يكفي من الهرمونات اللازمة للإباضة. عندما لا تحدث الإباضة، يمكن أن يتكون على المبيض العديد من الأكياس الصغيرة. تصنع هذه الأكياس هرمونات تسمى الأندروجينات.

غالبًا ما يكون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مستويات عالية من الأندروجينات. وهذا يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل في الدورة الشهرية للمرأة. ويمكن أن يسبب العديد من أعراض متلازمة تكيس المبايض.

غالبًا ما يتم علاج متلازمة تكيس المبايض باستخدام الأدوية. لا يمكن لهذا أن يعالج متلازمة تكيس المبايض، لكنه يساعد في تقليل الأعراض ومنع بعض المشكلات الصحية.

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أسباب وأعراض متلازمة تكيس المبايض

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يعد السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير واضح. تعاني العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين. وهذا يعني أن الجسم لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل جيد.

تتراكم مستويات الأنسولين في الجسم وقد تسبب ارتفاع مستويات الأندروجين. يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى زيادة مستويات الأنسولين وتجعل أعراض متلازمة تكيس المبايض أسوأ.

ما هي مخاطر متلازمة تكيس المبايض؟

قد تكونين أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض إذا كانت والدتك أو أختك مصابة بها. قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة به إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين أو تعاني من السمنة.

أعراض متلازمة تكيس المبايض

قد تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض ما يلي:

1- فترات غير منتظمة، أو فترات دورة شهرية خفيفة جدًا.

2- المبيضان كبيران أو يحتويان على العديد من الأكياس.

3- شعر الجسم الزائد، بما في ذلك الصدر والمعدة والظهر .

4- زيادة الوزن، وخاصة حول البطن البطن.

5- حب الشباب أو البشرة الدهنية.

6- الصلع الذكوري أو تساقط الشعر.

7-العقم .

8- قطع صغيرة من الجلد الزائد على الرقبة أو الإبطين (علامات الجلد).

9- بقع جلدية داكنة أو سميكة على الجزء الخلفي من الرقبة، في الإبطين، وتحت الثديين.

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كيف يتم تشخيص أعراض متلازمة تكيس المبايض؟

بعض أعراض متلازمة تكيس المبايض تشبه تلك الناجمة عن مشاكل صحية أخرى. ولهذا السبب، قد تخضع أيضًا لاختبارات مثل:

1-الموجات فوق الصوتية:

يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنشاء صور للأوعية الدموية والأنسجة والأعضاء. يستخدم هذا الاختبار للنظر في حجم المبيضين ومعرفة ما إذا كان لديهما تكيسات. يمكن للاختبار أيضًا أن ينظر إلى سمك بطانة الرحم .

3-تحاليل الدم:

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هو يبحث عن مستويات عالية من الأندروجينات والهرمونات الأخرى. قد يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا بفحص مستويات الجلوكوز في الدم لديك. وقد يتم فحص مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية لديك.

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كيف يتم علاج متلازمة تكيس المبايض؟

يعتمد علاج تكيس المبايض على عدد من العوامل. قد تشمل هذه عمرك، ومدى شدة الأعراض، وصحتك العامة. قد يعتمد نوع العلاج أيضًا على ما إذا كنتِ ترغبين في الحمل في المستقبل.

إذا كنتِ تخططين للحمل، فقد يشمل علاجك ما يلي:

1-تغيير في النظام الغذائي والنشاط:

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من النشاط البدني على إنقاص الوزن وتقليل الأعراض. يمكنها أيضًا مساعدة جسمك على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، وخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وقد تساعدك على الإباضة.

2-أدوية تسبب الإباضة:

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن تساعد الأدوية المبيضين على إطلاق البويضات بشكل طبيعي. تعد لهذه الأدوية أيضًا مخاطر صحية. يمكنها زيادة فرصة الولادة المتعددة (توأم أو أكثر). ويمكن أن تسبب فرط تحفيز المبيض. يحدث هذا عندما يفرز المبيض الكثير من الهرمونات. يمكن أن يسبب أعراض مثل انتفاخ البطن وألم في الحوض.

إذا كنت لا تخططين للحمل، فقد يشمل العلاج ما يلي:

حبوب منع الحمل : تساعد هذه الأدوية على التحكم في دورات الحيض، وخفض مستويات الأندروجين، وتقليل حب الشباب.

تساعد هذه الأدوية على التحكم في دورات الحيض، وخفض مستويات الأندروجين، وتقليل حب الشباب. أدوية مرض السكري : غالبًا ما يستخدم هذا لتقليل مقاومة الأنسولين في متلازمة تكيس المبايض. قد يساعد أيضًا في تقليل مستويات الأندروجين، وإبطاء نمو الشعر، ويساعدك على التبويض بشكل أكثر انتظامًا.

: غالبًا ما يستخدم هذا لتقليل مقاومة الأنسولين في متلازمة تكيس المبايض. قد يساعد أيضًا في تقليل مستويات الأندروجين، وإبطاء نمو الشعر، ويساعدك على التبويض بشكل أكثر انتظامًا. تغيير في النظام الغذائي والنشاط : يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من النشاط البدني على إنقاص الوزن وتقليل الأعراض.

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المصدر: hopkinsmedicine.