شكرا لقرائتكم خبر عن فرشاة الأسنان الكهربائية أم اليدوية أيهما أصح؟ اعرف رأى أطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أساس العناية الجيدة بالفم هو تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل جيد، لتجنب أمراض اللثة وتسوس الأسنان، وعلى مر العصور تم تطوير فرشاة الأسنان من استخدام الأغصان في العصور القديمة إلى الفرش الكهربائية ،ولكن لا يزال الجدل قائمًا حول أيهما أكثر فعالية فرشاة الأسنان اليدوية أم الكهربائية؟ في حين أن كليهما لهما فوائدهما الخاصة وبعض العيوب، إلا أنه عادة ما يكون التفضيل الشخصي هو الفرش التي تختارها، وإليك رأى أطباء الأسنان ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

فرشاة الأسنان الكهربائية أم اليدوية؟ ما يوصي الخبراء

أوضحت الدكتورة إيكتا خاطري، أخصائية زراعة الأسنان، جنبًا إلى جنب مع الدكتور مادهافي شيتي، أخصائي علاج جذور الأسنان.

فرشاة الأسنان الكهربائية:

تسمح هذه الأجهزة للفرشاة بالاهتزاز أو الدوران مما يسهل عملية تنظيف الأسنان واللثة، يمكن أن تكون فرشاة الأسنان الكهربائية ذات حركة متذبذبة أو دوارة ،أيًا كان النوع الذي تختاره، فقد تم تصنيعها جميعًا لتوفير تنظيف متسق وفعال.

في حين أظهرت بعض الدراسات أن الفرش الكهربائية أكثر فعالية من الفرش اليدوية، إلا أن لها بعض العيوب أيضًا، تبلغ تكلفة الفرشاة الكهربائية أكثر بعشر مرات من الفرشاة اليدوية، نظرًا لأنها قابلة لإعادة الشحن، فهي إما تعتمد على البطارية أو سلك التوصيل، مما قد يسبب إزعاجًا في بعض الأحيان.

فرشاة الأسنان اليدوية:

من ناحية أخرى، عندما يتعلق الأمر بالفرش اليدوية، فإن الفرشاة الناعمة هي الأفضل للجميع، وهي عادة ما تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، وهي محمولة ومتاحة بسهولة في أي مكان، إذا تم استخدامها بشكل صحيح فهي فعالة مثل فرشاة الأسنان الكهربائية لإزالة البلاك من سطح الأسنان ، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة شديدة شائع عند المرضى الذين يستخدمون الفرش اليدوية.

في نهاية المطاف، فإن أفضل خيار لفرشاة الأسنان هو دائمًا الخيار الذي يلبي احتياجات المريض وأسلوب حياته، إليك نصيحة من الدكتورة إيكتا خاطري: إذا وجدت صعوبة في اتخاذ القرار، فلماذا لا تستخدم كلا النوعين؟ فرشاة كهربائية ليلاً قبل النوم لإزالة كل البلاك وبقايا الطعام المتراكمة على الأسنان طوال اليوم ودليل في الصباح لتمنحك نفسًا منعشًا.

بعض النصائح للتنظيف الفعال بالفرشاة من الدكتور مادهافي شيتي:

1. استخدم دائمًا فرشاة ذات شعيرات ناعمة لأنها لطيفة على اللثة وفعالة في إزالة البلاك.

2. قم بتنظيف أسنانك مرتين يوميًا وانتظر 30 دقيقة بعد تناول الوجبة لتنظيف أسنانك

3. قم بمحاذاة الفرشاة بزاوية 45 درجة وامسحها من سطح اللثة إلى حافة سنك.

4. استخدمي حركات دائرية عند تنظيف أسنان طفلك

5. اختر معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

6. تذكر استخدام خيط الأسنان يوميًا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.