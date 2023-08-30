بدون مسكنات.. طرق مذهلة للتخلص من ألم الظهر سريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - طرق مذهلة للتخلص من ألم الظهر بمجموعة من العلاجات الطبيعية والتي تساعد على تهدئة ألم الظهر، والتي يمكن أن تساعد على التقليل من تناول مسكنات الألم. إليك مجموعة من النصائح الفعالة لتخفيف آلام الظهر المزمنة بالطرق الطبيعية.

1. التمتع بمشروب مضاد للالتهابات

تعد من الطرق المذهلة للتخلص من ألام الظهر هي تناول الأطعمة المضادة للالتهابات بانتظام، يمكن أن تتراكم العديد من مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، وحتى العوامل المضادة للسرطان في دمك. على مدى فترة من الزمن، يمكن لهذه العوامل القوية أن تلعب دورًا مهمًا في تقليل أو القضاء على التفاعلات الالتهابية في الجسم.

يساعد تناول هذه المشروبات الصحية بشكل منتظم في تقليل آلام الظهر.

حليب الكركم

(المصدر :Adope Stock)

الكركم، من التوابل الآسيوية، يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة لالتهاب المفاصل.

طريقة سهلة لاستهلاك الكركم: هي خلط كمية صغيرة (1/2 ملعقة صغيرة) من مسحوق الكركم في كوب من الحليب الدافئ. يمكنك إضافة العسل أو ستيفيا إلى الحليب إذا كنت تفضلين الطعم الحلو. تناولي هذا المشروب، ويفضل قبل النوم مباشرة.

قد يؤدي تناول منتجات الألبان إلى زيادة الالتهاب لدى بعض الأشخاص. في مثل هذه الحالات، قد يكون من المفيد تجربة الحليب النباتي، مثل حليب اللوز.

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عصير الكرز الحامض

الكرز غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد عصير الكرز في تخفيف آلام العضلات، والتي قد تكون مزمنة أو ناجمة عن ممارسة الرياضة . يعد عصير الكرز متاح بسهولة للشراء في محلات البقالة ويحتوي عادة على مستخلص الكرز اللاذع. حاولي تناول كوب من عصير الكرز بشكل يومي ولاحظي ما إذا كان له آثار إيجابية في تخفيف آلام الظهر.

شاي الزنجبيل الأخضر

(المصدر :Adope Stock)

يمكنك أيضًا تجربة المشروبات العشبية، مثل شاي الزنجبيل الأخضر، الذي يحتوي على فوائد تخفيف الألم لكل من الشاي الأخضر. يمكن شراء أكياس شاي الزنجبيل الأخضر من محلات البقالة ويمكنك بسهولة الاستمتاع بكوب منه سواء في العمل أو في المنزل.

2. الغفو بشكل أسرع و لفترة أطول

عندما تحصلين على نوم مريح أثناء الليل، ستشعرين بألم أقل في ظهرك أثناء النهار. يمكن أن يكون لليلة من النوم المنعش فوائد علاجية وتجعلك تشعرين بالانتعاش والتجدد وتقليل التوتر.

3. تجنب الجلوس بطريقة ثابتة لفترات طويلة

من المهم الانتباه إلى المفاصل والعضلات في العمود الفقري والورك. يمكنك منع التعب والضغط على هذه المفاصل من خلال اتباع نصائح بسيطة، مثل: تجنب الجلوس المفرط أو التفكير في استخدام المكتب ومحاولة الوقوف عند الجلوس لفترة طويلة طوال ساعات العمل، حتى لا يزداد الضغط على أقراص العمود الفقري.

4 . اختيار كرسي المكتب المريح المناسب

تحققي من طريقة الجلوس على المكتب وضبط محاذاة رقبتك وكتفك وظهرك لمنع الضغط على عمودك الفقري. يمكن أن تؤدي الطريقة الخاطئة للجلوس إلى العديد من المشاكل للظهر، مما يسبب الألم أو يزيده.

5. ممارسة اليوغا بدلا من مسكنات الألم

(المصدر :Adope Stock)

تعتبر اليوغا وسيلة فعالة لتمديد ظهرك، وتحسين صحة العضلات والمفاصل، وتعزيز توزيع العناصر الغذائية العلاجية من خلال الدورة الدموية، وزيادة مرونة العمود الفقري وذلك بدلا من الأفراط في تناول مسكنات الألم ومضاعفاتها الجانبية.

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6. تجربة التأمل الواعي

يعد التأمل طريقة رائعة لتحسين التركيز، وإطلاق هرمونات الشعور بالسعادة (الإندورفين)، وتقليل القلق والتوتر. من خلال التأمل الواعي، يمكنك التحكم في الطريقة التي يدرك بها جسمك الألم.

ابحثي عن غرفة هادئة ومظلمة وتأملي لمدة 5 إلى 10 دقائق في الصباح. يمكنك أيضًا تجربة التأمل قبل النوم أو أثناء أخذ قسط من الراحة في العمل. إذا كنت لا تحبين التأمل، جرّبي تمارين التنفس البسيطة، خذي 10 أنفاس عميقة وبطيئة على التوالي.

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7. ادعمي جسمك في حمام سباحة دافئ

يتيح لك طفو الماء الاستمتاع بفوائد التمارين الرياضية مع ألم أقل. كما تساعد ممارسة الرياضة في الماء على تنظيم عمل الأعصاب والعضلات، مما يخفف الألم.

إذا كنت تفضلين حمامات السباحة الأكثر دفئًا، فابحثي عن دروس التمارين المائية وحمامات العلاج المائي. غالبًا ما تتم تمارين العلاج بالمياه في درجة حرارة تتراوح بين 83 إلى 88 درجة. غالبًا ما تكون درجات حرارة حمام السباحة للعلاج المائي أكثر من 90 درجة.

8.الاستخدام المنتظم للثلج

قد يساعد على المناطق المؤلمة في ظهرك على تقليل الألم والالتهاب الناتج عن الإصابة. حاولي القيام بذلك عدة مرات يوميًا لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة. يمكنك لف كيس الثلج بمنشفة رقيقة لحماية بشرتك. بعد بضعة أيام، انتقلي إلى استخدام الحرارة. ضعي وسادة تدفئة أو كمادة دافئة للمساعدة على استرخاء عضلاتك وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.

يمكنك أيضًا تجربة الحمامات الدافئة للمساعدة على الاسترخاء. لتجنب الحروق وتلف الأنسجة، لا تنام أبدًا على وسادة التدفئة.

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في النهاية إذا لم تعد بعض الطرق المذهلة للتخلص من ألم الظهر فعالة و كان القرص المنتفخ يضغط على العصب، فقد يوصي الجراح بإجراء استئصال القرص لإزالة بعض مواد القرص. أو قد يوصى بإجراء عملية استئصال الصفيحة الفقرية لتخفيف الضغط على المنطقة التي يوجد بها ضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي.

المصدر :موقع هيلث