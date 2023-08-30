شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول جرعات العلاج الكيماوى لمرضى السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج الكيميائي علاج شائع لجميع أنواع السرطان، تقلص الأدوية خلاياك السرطانية أو تقتلها حتى لا تنمو أو تنتشر إلى أعضائك الأخرى، وهناك أنواع عديدة من أدوية العلاج الكيميائي وطرق مختلفة يمكنك تناولها بها.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أشكال العلاج الكيماوى هي:

-الحبوب أو السوائل التي تبتلعها

-حقن عضلاتك أو تحت جلدك

-التسريب مباشرة في العضو أو العمود الفقري

-الحقن الوريدي في أوردتك

إذا كنت تتناول الأدوية الخاصة بك عن طريق الحبوب أو السوائل في المنزل ، فاتبع تعليمات طبيبك بعناية، قم بتخزين الأدوية الخاصة بك بشكل صحيح وتناولها في الموعد المحدد.

يأخذ معظم الناس أدويتهم من خلال منفذ التسريب، وهو جهاز طبي يوضع تحت الجلد يتصل بأحد الأوردة سيتعين عليك الذهاب إلى مكتب طبيبك أو المستشفى أو عيادة العلاج الكيميائي للحصول على الحقن هناك، بينما تستلقي على كرسي الاستلقاء، ستضع الممرضة العلاج الكيميائي عبر منفذ الحقن.

اعتمادًا على نوع الدواء الذي تتناوله ، تستغرق الجلسات عادةً بضع ساعات قد يستمر الآخرون يومًا أو أكثر ، مع فترات راحة بين الحين والآخر.

يمكنك الاستمرار في العمل أثناء العلاج، ولكن قد تكون متعبًا جدًا أو تشعر بالغثيان حاول تحديد مواعيدك في وقت لاحق بعد الظهر أو قبل عطلات نهاية الأسبوع حتى تتمكن من الراحة اسأل رئيسك في العمل أو قسم الموارد البشرية عن العمل بدوام جزئي أو من المنزل إذا كان التعب يجعل من الصعب عليك القيام بعملك.

لتوصيل الأدوية بشكل أكثر فاعلية ، قد يستخدم طبيبك أحد الأجهزة التالية:

-القسطرة. تحتوي هذه الأنابيب الرقيقة والناعمة على الدواء السائل يدخلون في واحدة من أكبر الأوعية الدموية في جسمك ، مثل صدرك. ويبقون في جسمك بين العلاجات حتى لا تعلق بإبرة في كل مرة اعتمادًا على نوع السرطان الذي تعاني منه أو العلاج الذي تحتاجه ، قد تحصل على قسطرة بالقرب من الحبل الشوكي. تدخل الأنواع الأخرى في مساحة مجوفة في صدرك أو بطنك أو حوضك بمجرد حقن الأدوية، سيقوم طبيبك بإزالة هذا النوع من القسطرة.

-الموانئ هذه عبارة عن أقراص معدنية أو بلاستيكية صغيرة تضعها الممرضة تحت الجلد وتتصل بالوريد بمجرد دخولك، ستكون قادرًا على الشعور به ، لكن لا ينبغي أن يؤذيك ثم سيضعون إبرة في المنفذ لتوصيل الدواء الخاص بك يمكن أن تبقى هذه الإبرة في المنفذ إذا استمرت جلستك لأكثر من يوم واحد. يمكن لطبيبك إخراج المنفذ بمجرد الانتهاء من العلاج.

- مضخات تتحكم هذه الأجهزة في مقدار الدواء الذي تحصل عليه يتم توصيلها إما بالمنافذ أو القسطرة، ويمكن أن تكون إما خارج الجسم أو داخله يمكنك حمل مضخة خارجية معك خلال الأسابيع التي تتلقى فيها العلاج.

يتم إعطاء كل دواء للسرطان وفقًا لجدول زمني مختلف يمكنك الحصول على العلاج الكيميائي مرة واحدة في الأسبوع أو لعدة أيام ، ثم الراحة لعدة أيام أو أسابيع. تمنح الاستراحات الوقت للمخدرات للقيام بعملها تمنح الراحة أيضًا جسمك وقتًا للشفاء حتى تتمكن من التعامل مع الآثار الجانبية مثل الغثيان أو تساقط الشعر أو التعب كل مجموعة من الجرعات تسمى دورة.

قد تعتمد جرعتك على وزن جسمك كلما زاد وزنك، زادت الجرعة. تأخذ بعض الأدوية كلا من طولك ووزنك في الاعتبار.