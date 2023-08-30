شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تزيد زراعة الثدى من خطر الإصابة بالسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، أن هناك علاقة بين زراعة الثدي وتطور سرطان الغدد الليمفاوية ذو الخلايا الكبيرة المرتبط بزراعة الثدي (ALCL)، وهو سرطان نادر يصيب الجهاز المناعي، ومن أعراضه الشائعة هي التورم المستمر والكتلة أو الألم حول منطقة زراعة الثدي، قد تظهر هذه الأعراض بعد سنوات من عملية الزراعة، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنه تم العثور على عدد صغير من حالات سرطان الخلايا الحرشفية (SCC) في الأنسجة الندبية للنساء اللاتي خضعن لزراعة الثدي، على الرغم من أن هذا الاكتشاف يبدو نادرًا بين ملايين النساء اللاتي خضعن للزراعة، إلا أن أي تغيير جديد في الثدي أو حولها - مثل التورم أو الألم أو ورم جديد أو طفح جلدي جديد - يجب تقييمه من قبل الطبيب.

الآثار الجانبية الأخرى لزراعة الثدي

يأتي هذا التقرير في أعقاب إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) متطلبات السلامة الجديدة لزراعة الثدي، وقد شددت على ضرورة إبلاغ المرضى بالمخاطر المحتملة و الأعراض التي تعاني منها بعض مريضات زراعة الثدي، بما في ذلك التعب وآلام المفاصل والتعب وضباب الدماغ وفقدان الذاكرة".

وفقًا للفهم العلمي الحالي، لا يبدو أن غرسات الثدي المصنوعة من السيليكون تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وقد أجريت العديد من الدراسات للتحقيق في هذا الموضوع، وتشير الأدلة إلى أنه لا يوجد ارتباط كبير بين غرسات الثدي (السيليكون أو المحلول الملحى ) وتطور سرطان الثدي.

من المهم مراقبة صحة الثدي بانتظام من خلال الفحوصات الذاتية والتصوير الشعاعي للثدي ، إذا كانت لديك أي مخاوف، فمن الأفضل استشارة خبير طبي .