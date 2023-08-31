شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للقهوة السوداء.. تزيد انتباهك وتساعدك على التخلص من الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع القهوة السوداء، التي يتم تقديمها سادة بدون حليب أو سكر، بمجموعة كبيرة من الفوائد.

فوائد شرب القهوة السوداء

فيما يلي بعض مزايا شرب القهوة السوداء حسب موقع " onlymyhealth" :

1. يعزز اليقظة والتركيز الذهني

القهوة السوداء هي منبه طبيعي، وذلك بفضل محتواها من الكافيين، فيمكن أن يساعد استهلاكه في تعزيز اليقظة وتحسين التركيز ويمنحك الطاقة العقلية اللازمة للتعامل مع مهام اليوم.

2. التخلص من الوزن

إذا كنت تتطلع إلى التخلص من بعض الوزن، فقد تكون القهوة السوداء خيار جيدا، حيث تحتوي على ما يقرب من صفر سعرات حرارية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يسعون إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكافيين تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعد في جهود فقدان الوزن.

3. مليئة بمضادات الأكسدة

القهوة السوداء مليئة بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، يمكن أن تساهم مضادات الأكسدة هذه في تحسين الصحة العامة وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة.

4. تحسين الأداء البدني

غالبًا ما يلجأ الرياضيون إلى القهوة السوداء كمشروب قبل التمرين، فيمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يزيد من مستويات الأدرينالين، مما يوفر دفعة مؤقتة في الأداء البدني. يساعدك على دفع نفسك بقوة أكبر أثناء التدريبات.

5. تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة السوداء قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2، ومرض باركنسون، وأنواع معينة من السرطان، وقد تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة دورًا وقائيًا في هذا الصدد.

6. تحسين المزاج

من المعروف أن القهوة تعمل على تحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمضاد خفيف للاكتئاب عن طريق زيادة إطلاق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين.