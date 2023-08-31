شكرا لقرائتكم خبر عن 7 بدائل صحية للأفوكادو.. مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب الأفوكادو سمعته باعتباره طعامًا فائق الجودة غنيًا بالعناصر الغذائية، وذلك بفضل وفرة الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بدائل بسبب الحساسية أو تفضيلات الذوق أو التوافر، هناك العديد من الخيارات المغذية المتساوية التي يمكن دمجها في نظامك الغذائي.





7 بدائل ممتازة للأفوكادو تقدم فوائد صحية مماثلة، وفقا لما نشره موقع "timesofindia":ـ المكسرات والبذور

توفر المكسرات والبذور، مثل اللوز وبذور الشيا وبذور عباد الشمس، الدهون الصحية للقلب والألياف والمواد المغذية الأساسية، فهي غنية بفيتامين E والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف المخ وتقلل الالتهاب.

-الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني هو بديل متعدد الاستخدامات ومعبأ بالبروتين، أنه يحتوي على البروبيوتيك لصحة الأمعاء والكالسيوم لعظام قوية.

-حمص

الحمص هو مصدر نباتي للبروتين والألياف والدهون الصحية، كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد والزنك.

-زيت زيتون بكر ممتاز

على الرغم من أنه ليس طعامًا كاملاً مثل الأفوكادو، إلا أن زيت الزيتون البكر الممتاز يعد مصدرًا ممتازًا للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي ترتبط بصحة القلب.

-الخميرة الغذائية

الخميرة الغذائية هي خيار لا يحتوي على منتجات الألبان وغني بالبروتين ويوفر نكهة الجبن دون الدهون المشبعة الموجودة في الأفوكادو. إنه مصدر رائع لفيتامينات ب، وخاصة ب12، وهو أمر مهم للنباتيين.

-طحينة

الطحينة، عجينة مصنوعة من بذور السمسم، فهى غنية بالدهون الصحية والبروتين والمعادن مثل الكالسيوم والحديد.

-زبدة البندق

يمكن لزبدة البندق و زبدة اللوز أو الكاجو أن توفر عنصرًا غنيًا وكريميًا لأطباقك، أنها توفر البروتين والدهون الصحية والمواد المغذية الأساسية.