شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الهضم وتقوية المناعة.. 9 فوائد لماء بذور الحلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحلبة هي نبات يستخدم عادة كتوابل للطهي وأدوية عشبية، بذورها لها طعم مرير قليلاً، يُعتقد أن ماء الحلبة، الذي يتم تحضيره عن طريق نقع بذور الحلبة في الماء، له فوائد صحية عديدة، ومن المعروف أن الحلبة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والمنجنيز، تشمل بعض الفوائد المحتملة مساعدة الهضم، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل الالتهابات، وإليك بعض الفوائد العديدة لإضافة ماء الحلبة إلى نظامك الغذائي وكيف يمكنك تحضير ماء الحلبة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".





9 فوائد لشرب ماء الحلبة:1. تحسين عملية الهضم

يمكن أن تساعد مياه الحلبة في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ والإمساك، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف، ويمكنه أيضًا تعزيز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

2. إدارة الوزن

يمكن أن تساعد مياه الحلبة في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة معدل الأيض وتقليل تراكم الدهون.

3. خفض مستويات الكولسترول

قد يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه الحلبة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب بشكل عام.

4. التحكم في نسبة السكر في الدم

وجد أن ماء الحلبة ينظم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدا للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

5. خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي مياه الحلبة على مركبات تمتلك تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف الحالات المرتبطة بالالتهاب مثل التهاب المفاصل والربو.

6. التوازن الهرموني

تشتهر مياه الحلبة بمحتواها من الاستروجين النباتي، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم الاختلالات الهرمونية، خاصة عند النساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث.

7. تحسين صحة الجلد

الاستهلاك المنتظم لماء الحلبة يمكن أن يعزز صحة الجلد عن طريق الحد من حب الشباب، وتعزيز بشرة واضحة، وتوفير توهج طبيعي.

8. تحسين صحة الشعر

يُعتقد أن ماء الحلبة يقلل من تساقط الشعر، ويحفز نمو الشعر، ويمنع مشاكل فروة الرأس مثل القشرة أو الحكة.

9. تعزيز جهاز المناعة

تحتوي مياه الحلبة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من الالتهابات والأمراض المختلفة.

لتحضير ماء الحلبة:

قومي بنقع 1-2 ملاعق صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل (حوالي 8 إلى 10 ساعات) أو لمدة 4 ساعات على الأقل.

قومي بتصفية الماء وشربه على الريق في الصباح.

إذا كنت تفضلين مذاقًا أكثر اعتدالًا، يمكنك نقع البذور في ماء دافئ بدلًا من ليلة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا غلي البذور في الماء لبضع دقائق ، أما بالنسبة للوقت المفضل لتناول ماء الحلبة، فيعتقد الكثير من الناس أن شربها على الريق في الصباح هو الأكثر فائدة.