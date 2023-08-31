شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نشتهي السكر وكيف يمكننا تقليل الرغبة الشديدة فى تناوله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الرغبة الشديدة في تناول السكر إلى الرغبة في تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية، قد يكون من الصعب مقاومتها وقد تصبح عادة غير صحية تتسبب فى حدوث أمراض السمنة والقلب والعديد من المشاكل الصحية الأخرى ، وإليك بعض الأسباب الشائعة وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر ونصائح لمساعدتك على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفقا لما نشره موقع "ndtv".





7 أسباب شائعة وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر:1. اختلال نسبة السكر في الدم

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يليه انخفاض سريع، يؤدي هذا الانخفاض إلى تحفيز الجسم على الرغبة في السكر لإعادة مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع.

2. الأكل العاطفي أو الناتج عن التوتر

يلجأ الكثير من الناس إلى الأطعمة السكرية كمصدر للراحة أو لتقليل التوتر، يؤدي الطعم الممتع للسكر إلى إطلاق الدوبامين، وهو ناقل عصبي يشعرك بالسعادة في الدماغ، مما يوفر راحة مؤقتة من المشاعر السلبية.

3. الاستهلاك المعتاد

إن تناول الأطعمة السكرية بانتظام يمكن أن يخلق عادة واعتمادًا على خصائص السكر التي تسبب الإدمان، يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر حيث يعتاد الجسم على تناوله بشكل متكرر.

4. نقص التغذية

يمكن أن يساهم نقص بعض العناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم أو الزنك أو الكروم، في الرغبة الشديدة في تناول السكر، تساعد هذه العناصر الغذائية على تنظيم مستويات السكر في الدم، وعندما تكون غير كافية في الجسم، قد تحدث الرغبة الشديدة في تناول السكر.

5. فرط نمو المبيضات

إن فرط نمو الخميرة التي تسمى المبيضات البيضاء في الأمعاء يمكن أن يسبب الرغبة الشديدة في تناول السكر لأنها تتغذى على السكر.

6. عدم كفاية النوم

قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات التي تنظم الجوع والامتلاء، مما يؤدي إلى زيادة الشهية للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكرية.

7. تخطي وجبات الطعام

يمكن أن يؤدي تخطي وجبات الطعام أو عدم تناول ما يكفي من الطعام طوال اليوم إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر كوسيلة لرفع مستويات الطاقة بسرعة.



بعض النصائح لتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر: بعض النصائح لتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر:

-تأكد من أن وجباتك تحتوي على مزيج من البروتين والألياف والدهون الصحية، يساعد ذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم ويبقيك تشعر بالشبع، مما يقلل من احتمالية الرغبة الشديدة في تناول السكر.

-اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة التى تحتوي على السكريات الطبيعية والألياف، والتي يتم هضمها ببطء أكثر، مما يوفر طاقة طويلة الأمد ويقلل الرغبة الشديدة.

-في بعض الأحيان، يمكن الخلط بين العطش والرغبة الشديدة في تناول السكر، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتحافظي على رطوبة جسمك.

-يساعد البروتين على إبقائك ممتلئًا ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية. قم بدمج مصادر البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والفاصوليا والمكسرات في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة.

-يمكن أن يؤدي التوتر إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر، حيث توفر الأطعمة السكرية راحة مؤقتة، ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر، مثل ممارسة التأمل، أو تمارين التنفس العميق، أو ممارسة النشاط البدني.

-قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى خلل في هرمونات الجوع، مما يسبب زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم التصالحي كل ليلة.