شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر مرض النقرس على الحالة المزاجية؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يسبب ألمًا شديدًا واحمرارًا وتورمًا في المفاصل والأطراف، يمكن أن تشمل المضاعفات الجسدية للنقرس، إذا تركت دون علاج، ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكري ومشاكل الكلى والسمنة.

وحسب ما ذكره موقع webmdوجدت دراسة حديثة من جامعة كولومبيا البريطانية زيادة كبيرة في مرضى النقرس الذين يعانون أيضًا من اضطراب المزاج، و نظرت دراستهم في 157426 مريضًا ووجدوا أن حوالي 13 مريضًا من كل 1000 شخص - سنة - تلقوا تشخيصًا لكل من النقرس والاكتئاب ، مقارنة بـ 11 مريضًا (1.1٪) لكل 1000 شخص - سنة لم يعانوا من النقرس ولكن لديهم اكتئاب.

لكن الباحثين يعتقدون أنه من الممكن أن يكون هذا الرقم أعلى هذا لأن الرجال الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من النساء - لا يسعون للعلاج من الأعراض النفسية في كثير من الأحيان مثل النساء ، لذلك هم أقل عرضة لتلقي تشخيص رسمي للاكتئاب.

وجدت الأبحاث السابقة التي أجراها أعضاء هذا الفريق أن مرضى النقرس معرضون بنسبة 29٪ لخطر الإصابة بالاكتئاب ، اعتمادًا على مدى التحكم الجيد في حالتهم قال الباحثون إن هذا مهم لأنه لا يمكن التقليل من العبء النفسي للألم الجسدي الشديد .

هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا

قالت ستيفاني كوليير ، حاصلة على درجة الماجستير في الطب النفسي ، ومديرة التعليم في قسم الطب النفسي للشيخوخة في مستشفى ماكلين في بلمونت ، ماساتشوستس ، وهي أيضًا معلمة في الطب النفسي في هارفارد ميديكال ، "إن الروابط بين النقرس والاكتئاب معقدة وغير مفهومة تمامًا".

مدرسة إحدى الفرضيات هي أن كلا من الاكتئاب والنقرس مرتبطان بالالتهاب، و هناك أيضًا بعض عوامل الخطر - السمنة والنظام الغذائي - التي يشترك فيها الأشخاص المصابون بالنقرس والأشخاص المصابون بالاكتئاب، و يمكن للأدوية المستخدمة لعلاج نوبات النقرس الحادة ، مثل الستيرويدات ، أن تساهم أيضًا في ظهور أعراض الاكتئاب أو تسببها ".

ويعتقد أن المستويات العالية من حمض البوليك في الدم يمكن أن تؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ ، مما قد يساهم في الاكتئاب