شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نسبة السكر في الدم.. كيف يعرقل عملية إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جسم الإنسان هو نظام معقد يعتمد على عوامل مختلفة ليعمل بكفاءة، أحد هذه العوامل هو مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) وهو مقياس رقمي يشير إلى مدى سرعة الأطعمة المختلفة في رفع مستويات السكر في الدم، العلاقة بين الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي أمر حيوي، لأنها تؤثر على مستويات الطاقة لدينا، وإدارة الوزن، والصحة العامة، وفهم تأثير وأهمية مؤشر نسبة السكر في الدم يمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية صحية، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".







تجنب اندفاع السكر تجنب اندفاع السكر

التركيز على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفضعندما تستهلك هذه الأطعمة، مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات، فإن جسمك يعاني من زيادات تدريجية ومستمرة في مستويات السكر في الدم، يؤدي هذا الإطلاق البطيء للطاقة إلى تحسين الشبع، ومنع الارتفاعات المفاجئة ونتيجة لذلك، ستشعر بالشبع لفترة أطول، وتظل مستويات الطاقة لديك مستقرة، ويكون مزاجك أقل عرضة للتقلب.

في المقابل، فإن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، والتي غالبًا ما تكون على شكل كربوهيدرات مكررة وحلويات سكرية، تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، هذه الزيادة المفاجئة في الطاقة يتبعها انهيار، مما يجعلك تشعر بالتعب والرغبة في تناول المزيد من السكر لاستعادة الطاقة المفقودة، الاستهلاك المتكرر للأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام بسبب تأثيره على هرمونات الجوع والشبع، مما يساهم أيضًا في زيادة الوزن والسمنة ومقاومة الأنسولين، وهو مقدمة لمرض السكري من النوع الثاني.

المؤشر الجلايسيمي والأكل الاستراتيجي

يلعب مؤشر نسبة السكر في الدم دورًا مهمًا في إدارة الحالات الصحية المختلفة، يجب أن يكون الأفراد المصابون بالسكري واعين بشكل خاص لاختياراتهم الغذائية وتأثيرها على مستويات السكر في الدم، يمكن للأفراد إعطاء الأولوية للأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لمنع الارتفاع السريع في السكر، وتحقيق استقرار مستويات الجلوكوز وتحسين إدارة مرض السكري وبالمثل، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل أفضل.





محاربة المشاكل المتعلقة بالوزن

يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى المتوسط في استقرار مستويات السكر في الدم، والتحكم في الشهية، ومنع الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي تضمين البروتين والدهون الصحية والألياف إلى تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع، مما يسهل التحكم في أحجام الوجبات، وبالتالي إدارة الوزن.