شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين الذاكرة وتقليل التوتر.. اعرف فوائد القيلولة القصيرة خلال النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القيلولة أثناء النهار هي عادة قديمة تمارس في جميع أنحاء العالم، يمكن للقيلولة القصيرة خلال النهار والتي تستمر من 20 إلى 30 دقيقة، أن تعزز الأداء العقلي والذاكرة، فضلاً عن تحسين اليقظة والانتباه وقت رد الفعل، وإليك فوائدها وعيوبها وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

وفرة من الفوائد الصحية

تظهر الأبحاث أن هناك العديد من الفوائد للقيلولة. يمكن للقيلولة القصيرة أن تعزز الأداء العقلي والذاكرة، بالإضافة إلى تحسين اليقظة والانتباه ووقت رد الفعل.

وترتبط القيلولة القصيرة أيضًا بزيادة الإنتاجية والإبداع، نظرًا لأن القيلولة تعمل على تحسين التفكير الإبداعي، فقد حاولت بعض الشركات استغلال ذلك من خلال إدخال غرف القيلولة في مكان العمل.

يبدو أن الدماغ يستخدم وقت القيلولة لمعالجة المعلومات التي تم جمعها على مدار اليوم، مما يبدو أنه يعزز قدرات حل المشكلات، كشفت إحدى الدراسات ،أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة قصيرة كانوا أقل إحباطًا واندفاعًا، مما أدى إلى تركيز وكفاءة أفضل عند أداء المهام المتعلقة بالعمل.

وقد تؤدي القيلولة أيضًا إلى تحسين القدرة على تعلم مهارات حركية جديدة، مثل لعب الجولف أو العزف على آلة موسيقية، وذلك لأن هذه الذكريات أو المهارات تتعزز في الدماغ أثناء النوم، سواء في الليل أو أثناء القيلولة.

القيلولة يمكن أن تقلل أيضًا من التوتر، وجدت إحدى الدراسات أن القيلولة لمدة 20 دقيقة تقريبًا تحسن المزاج العام للمشاركين ومع ذلك، فإن القيلولة الطويلة التي تدوم أكثر من 30 دقيقة لا ترتبط عادة بتحسن الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالسعادة.

عيوب القيلولة القصيرة

إحدى الحالات المرتبطة بالقيلولة التي تزيد مدتها عن 30 دقيقة هي القصور الذاتي أثناء النوم، وهو الترنح والارتباك الذي يعاني منه الأشخاص في بعض الأحيان بعد الاستيقاظ من قيلولة أطول.

عادةً، كلما طالت القيلولة، زادت الحاجة إلى التغلب على الجمود أثناء النوم، وهذا يمكن أن يضعف الوظيفة الإدراكية من عدة دقائق إلى نصف ساعة. وفي كثير من الحالات، يمكن التقليل من هذه التأثيرات عن طريق تناول الكافيين مباشرة بعد القيلولة.

ولكن من المهم أن نلاحظ أن الكافيين ليس بديلاً عن النوم، يعمل الكافيين على منع عمل المادة الكيميائية المعروفة باسم الأدينوزين بشكل مؤقت، وهو عامل يعزز النوم ويتراكم أثناء ساعات الاستيقاظ، إذا كنت تعتمد بشكل معتاد على استهلاك الكافيين لإبقائك مستيقظًا ويقظًا، فقد يشير ذلك إلى وجود اضطراب أساسي في النوم مثل الأرق أو انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتوقف الشخص عن التنفس مؤقتًا أثناء النوم.

يمكن أن تتداخل القيلولة الطويلة أو المتأخرة بعد الظهر أيضًا مع النوم أثناء الليل، إما عن طريق التسبب في صعوبات في النوم أو البقاء نائمًا أثناء الليل، يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب في دورة النوم والاستيقاظ المنتظمة إلى الحرمان من النوم بشكل عام، مما قد يكون له العديد من الآثار الصحية السلبية.

علاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، فإن القيلولة الطويلة - أكثر من 30 دقيقة - قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية. وجد الباحثون أن كبار السن الذين يأخذون قيلولة لأكثر من ساعة يوميًا لديهم نسبة أعلى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، والتي تُعرف أحيانًا باسم متلازمة التمثيل الغذائي.

أفضل الممارسات

لذا، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد مع تقليل المخاطر، إليك بعض النصائح: حافظ على قيلولة قصيرة لتجنب خمول النوم واضطرابات النوم أثناء الليل.

تجنب القيلولة في وقت متأخر بعد الظهر، وقم بإنهاء القيلولة قبل موعد النوم بأربع إلى ست ساعات على الأقل، وقم بتهيئة البيئة المناسبة من خلال القيلولة في مكان هادئ ومريح وخافت الإضاءة.

إذا كنت تعاني من النعاس أثناء النهار، فمن الأفضل معالجة السبب الجذري بدلاً من الاعتماد فقط على القيلولة، يعد تقليل استهلاك الكافيين والحفاظ على جدول نوم منتظم والحصول على نوم كافٍ أثناء الليل خطوات أساسية لتقليل النعاس أثناء النهار.