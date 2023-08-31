مشروبات عشبية تضاعف قدرة الجسم على خسارة الدهون

بيروت - نادين محمد - مهمة خسارة الدهون تتطلب تضافر من الجهود، لا يقتصر الأمر على الرجيم و الرياضة، بينما ثمة أشياء أخرى تعجل بالنتيجة.

واحدة من طرق تعزيز مهمة فقدان الدهون هي المشروبات العشبية، لكن وحدها لن تأتي بأي نتيجة بينما يجب تضمينها مع الرجيم المناسب و النشاط الرياضي الملائم لجسمكِ.

فوائد المشروبات العشبية لإنقاص الوزن

تحتوي مشروبات الأعشاب فوائد عديدة تتراوح من تبدأ من تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم إلى تقليل الشهية وزيادة حرق الدهون. كما تدعم مركباتها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الصحة العامة.



أفضل مشروبات عشبية لإنقاص الوزن:

واحدة من فوائد المشروبات العشبية هي تعزيز الشعور بالشبع وملء البطن بدلًا من تناول الوجبات الصلبة بشكل متكرر دون جوع، لذلك ينصح بتناولها بين الوجبات الرئيسية.



1. شاي الورد بالنعناع



يجتمع الورد العطري والنعناع المنعش معًا في هذا الشاي العشبي المخصص لفقدان الوزن. تساعد المكونات الطبيعية الموجودة في شاي الورد بالنعناع من على التحكم في الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

الزنجبيل و العسل لتخفيض الدهون- المصدر freepik



2. مشروب الكركم العضوي مع التوابل الطبيعية

الكركم، وهو طعام خارق، يحتل مركز الصدارة في مشروبات الأعشاب. غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، له أثار واسعة النطاق في ما يخص التحكم في الوزن. شاي الكركم يساعد في التخسيس كما يساعد في تقليل تراكم الدهون ويدعم الصحة العامة.

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3. الزنجبيل والليمون

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أنه يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. ومع ذلك، فهو ليس بديلاً عن العلاج الطبي أو أسلوب الحياة. احضري قطعة صغيرة من الزنجبيل مغسولة ومقطعة إلى شرائح رفيعة، مع كوب من الماء وعصير نصف ليمونة طازجة ومسحوق الكمون المحمص، اغلي المكونات معًا ثم صفيه وتناوليه عدد المرات الممكنة.

4.مشروب الكمون

يحتوي الكمون على عنصر نشط فريد جدًا يسمى الثيموكينون. هذه أداة قوية جدًا وفعالة في إنقاص الوزن. يحتوي على مضادات الأكسدة اللازمة إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن. الكمون منخفض جدًا في السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل عام وتحسين عملية الهضم.

يمكن تناول مشروب الكمون المنقوع أو المغلي مع إضافة قطرات الليمون.

القرفة تفتت الدهون- المصدر freepik



5. القرفة

تساعد القرفة على تحسين مستويات الجلوكوز في الدم، كما أنها تساعد على تقليل الدهون في الجسم ما يساعد على تقليل الوزن الإجمالي.

حضري القرفة بالطريقة المعتادة بإضافة صغيرة من مسحوق القرفة (من الأفضل طحن القرفة إلى مسحوق في المنزل، للتأكد من عدم وجود أي خليط في القرفة)، إلى مقدار كوب من الماء المغلي وتناولها سواء بإضافة عسل أو بدون، حسب الرغبة.

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6. النعناع والليمون

النعناع هو عنصر فعال للغاية في فقدان الوزن. تساعد أوراق النعناع على تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل وكذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائي، يحتوي النعناع على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا أفضل لإضافته إلى مشروباتك لإنقاص الوزن. أما الليمون فهو مشروب يعزز الشعور بالشبع، كما يعزز عملية التمثيل الغذائي.



أضيفي الماء وأوراق النعناع إلى المقلاة، واتركيها حتى تغلي، بمجرد أن يغلي، ارفعيه عن النار واتركيه حتى يصبح فاترًا. أضفي الآن هذا الماء إلى كوب وأضف عصير الليمون الطازج.

