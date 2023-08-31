شكرا لقرائتكم خبر عن تقوي النظر وتنظم السكر.. اعرف الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطا الحلوة توفر مجموعة من المزايا، تتراوح من توفير الفيتامينات والمعادن الحيوية إلى دعم صحة الجهاز الهضمي، وإليك المزايا الغذائية الكامنة في البطاطا الحلوة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

تساعد على الحصول على رؤية صحية:

البيتا كاروتين، وهو نوع من فيتامين أ، متوفر بكثرة في البطاطا الحلوة، عادة ما تحتوي على مضادات الأكسدة، يقوم جسمك بمعالجة البيتا كاروتين وتحويله إلى فيتامين أ، والذي يتم استخدامه بعد ذلك لإنشاء مستقبلات للكشف عن الضوء في عينيك.

تحسين صحة الأمعاء والهضم:

البطاطا الحلوة الغنية بالألياف الغذائية معروفة أيضًا بتعزيز عملية الهضم وعافية الأمعاء، يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة في تقليل الإمساك لدى الأطفال والبالغين، يحتوي على كمية كبيرة من الفيتوستيرول الذي يحمي الجهاز الهضمي، يمكن الوقاية من قرحة الاثني عشر والمعدة وعلاجها.

يمكن أن تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان:

تعتبر البطاطا الحلوة ذات اللون الأرجواني ضرورية في مكافحة السرطان، وفقًا للعديد من الدراسات، الكاروتينات الموجودة في البطاطا الحلوة قد تساعد في الوقاية من السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا لدى الرجال.

يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي:

البطاطا الحلوة يمكن أن تساعدك في الواقع على إنقاص الوزن، يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع بين الوجبات، تساعدك الألياف الكبيرة على الوصول إلى هدفك اليومي (38 جرامًا للرجال و25 جرامًا للنساء).

تنظيم نسبة السكر في الدم:

يساهم محتوى الألياف في البطاطا الحلوة في استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، هذه الخاصية تجعل من البطاطا الحلوة خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يتطلعون إلى التحكم في نسبة السكر في الدم.