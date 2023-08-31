شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ابتعد عنها فى موجة الحر .. تزيد إحساسك بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، هناك العديد من التعليمات التي يجب القيام بها للحصول علي جسم خالي من الجفاف، ولذا قدم الدكتور إبراهيم محمد استشاري التغذية طب القصر العيني، بعض المشروبات التي يجب تجنبها خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، وذلك في تصريح خاص لليوم السابع.

أوضح استشاري التغذية، أن اعتمادك علي القيام ببعض العادات الخاطئة يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالجفاف، وهناك بعض المشروبات التي يجب تجنبها خلال ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:

- المشروبات الغنية الكافيين كالشاي والقهوة، لأنها تزيد من شعورك بالحرارة، وتجعلك أكثر شعورا بحرارة الطقس.

-المشروبات الغازية الغنية بالصودا، غنية بالسكر والكافيين والمحليات الصناعية، لذا عند تناولك لها يزيد من فرص إصابتك بالجفاف لأنها لا تعمل علي ترطيب الجسم.

-عصائر الفاكهة المعلبة، تحتوي علي المواد الحافظة، وأيضا نسبة عالية من السكر، ولذا تناولك لها يزيد من تعرضك لارتفاع نسبة السكر بالدم، وبالتالي يعرضك لمشاكل صحية أبرزها الجفاف.

وأخيرا نصح استشاري التغذية بضرورة تجنب هذا المشروبات واستبدالها بالتالي:

-تناول الماء بكثرة لترطيب الجسم.

-تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، كالبطيخ، والخيار والخس.

-تناول عرق السوس ولكن مع الحذر من مرضي ارتفاع ضغط الدم، وتناول التمر الهندي والكركدية.