شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج أنفلونزا العين في المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
احمرار في بياض العين أو الجفن الداخلي
تورم الملتحمة
دموع أكثر من المعتاد
حكة في العيون
حرقة في العيون
رؤية ضبابية
عدم القدرة على فتح عينيك بشكل كامل
إفرازات صفراء سميكة تتقشر فوق الرموش، خاصة بعد النوم.
خروج إفرازات غير عادية باللون الأخضر أو الأبيض من العين
ألم في العينين (خاصة في منطقة الزاوية).
العلاجات المنزلية لعلاج انفلونزا العين
من أجل مساعدة عينيك على الشعور بالتحسن قليلاً، يمكنك التفكير في هذه العلاجات المنزلية عندما تعاني من أنفلونزا العين أو التهاب الملتحمة:
التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة الخاصة بك.
قولى وداعًا لمكياج العيون.
يمكن تناول الإيبوبروفين أو أي مسكن آخر للألم بدون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الانزعاج.
استخدم الدموع الاصطناعية التي لا تستلزم وصفة طبية
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