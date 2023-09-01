شكرا لقرائتكم خبر عن مش عارفة تخسى؟ 7 طرق سهلة لزيادة معدل حرق السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فقدان الوزن هو رحلة تتأثر بعدة عوامل، ويعد معدل الأيض" الحرق" أهمها، مع تقدمنا في العمر، يميل التمثيل الغذائي لدينا إلى التباطؤ، مما يؤدي إلى زيادة محتملة في الوزن وانخفاض مستويات الطاقة، وهناك الكثير من الطرق الفعالة والبسيطة لتحسين عملية التمثيل الغذائي لديك، من خلال إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك ودمج هذه الممارسات السهلة في روتينك، يمكنك زيادة حرق الطاقة لديك والحفاظ على وزن صحي، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

طرق سهلة لتسريع عملية التمثيل الغذائي بعد سن الثلاثينيات والأربعينيات:

1. إعطاء الأولوية لتدريب القوة:

مع تقدمك في العمر، تنخفض كتلة عضلاتك بشكل طبيعي، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، يمكن أن يساعد دمج تمارين تدريب القوة المنتظمة في مواجهة هذا التأثير، ركز على تمارين الضغط لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون والحفاظ عليها.

2. حافظ على رطوبة جسمك:

شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي، الجفاف يمكن أن يبطئ وظائف الجسم، بما في ذلك الهضم وحرق السعرات الحرارية، اهدف إلى تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك بسلاسة.

3. تناول وجبات غنية بالبروتين:

البروتين له تأثير حراري أعلى مقارنة بالكربوهيدرات والدهون، مما يعني أن جسمك ينفق المزيد من الطاقة لهضمه، قم بتضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والبقوليات في وجباتك لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل طبيعي.

4. لا تتخطى وجبات الطعام:

يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات إلى إرسال إشارة لجسمك بأنه يحتاج إلى الحفاظ على الطاقة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، اهدف إلى تناول وجبات منتظمة ومتوازنة ودمج وجبات خفيفة صحية للحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي لديك طوال اليوم.

5. احصل على قسط كافٍ من النوم:

النوم الجيد ضروري لعملية التمثيل الغذائي الصحي، قلة النوم يمكن أن تعطل التوازن الهرموني وتؤدي إلى زيادة الوزن، اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم المريح كل ليلة لدعم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

6. قم بإضفاء نكهة مميزة على وجباتك:

تحتوي بعض التوابل، مثل الفلفل الحار والكركم، على مركبات يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل مؤقت، إن إضافة هذه التوابل إلى وجباتك يمكن أن يكون له تأثير صغير ولكنه ملحوظ على حرق الطاقة لديك

7. حافظ على نشاطك طوال اليوم:

قم بدمج النشاط البدني في روتينك اليومي عن طريق صعود الدرج أو المشي لمسافات قصيرة أو القيام بتمارين سريعة أثناء فترات الراحة،حتى الدفعات الصغيرة من الحركة يمكن أن تزيد من نشاطك وتحافظ على عملية التمثيل الغذائي لديك.