شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتسبب الماء والكافيين فى زيادة الوزن؟ استشارى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من زيادة الوزن دون معرفة السبب وراء ذلك، فعليك قراءه هذا التقرير، لأنه سيوضح لك أنك تتتبع عادات خاطئة تعرضك لزيادة وزنك دون أن تعلم. أشار الدكتور إبراهيم أحمد استشاري التغذية بطب القصر العيني، أن هناك العديد من العادات اليومية التي نتبعها تعرض الجسم لزيادة الوزن الناتج عن احتباس كمية الماء داخله، ولذا نجد أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من احتباس السوائل داخل الجسم، وهذا يرجع إلى اتباعهم بعض الأساليب الخاطئة في يومهم.



وقدم استشاري التغذية بعض الأسباب المؤدية لزيادة الوزن نتيجة لاحتباس الماء داخل الجسم، ومنها: وقدم استشاري التغذية بعض الأسباب المؤدية لزيادة الوزن نتيجة لاحتباس الماء داخل الجسم، ومنها: - هل تعلم أن النساء هن الأكثر عرضة للاحتفاظ بالماء داخل أجسمهم، والسبب يرجع إلى التقلبات والتغيرات الهرمونية التي يتعرضن لها، كقدوم الدورة الشهرية، أو أثناء الحمل، وبعد الولادة، والرضاعة.

-الإكثار من تناول الماء أو الإسراف في تناولها يعد من أبرز الأسباب، ولذا عليك تناول الماء عندما يحتاج جسمك لها، لأن كثرتها يتسبب في اختزانها داخل الجسم.

-الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين تعد من أبرز أسباب احتباس الماء داخل الجسم، وتعرض الأشخاص لزيادة في الوزن، ولذا عليك عدم الإسراف في تناولها فيمكنك تناول كوب واحد منها على مدار اليوم ولا تسرف في تناولك لها.

- الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالملح كالمخللات والفسيخ والرنجة ، يعرضك لتخزين الماء داخل الجسم، ولذلك عليك عدم الإسراف في تناولهم.