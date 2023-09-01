شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتسبب الماء والكافيين فى زيادة الوزن؟ استشارى يجيب والان مع تفاصيل الخبر
وقدم استشاري التغذية بعض الأسباب المؤدية لزيادة الوزن نتيجة لاحتباس الماء داخل الجسم، ومنها:
- هل تعلم أن النساء هن الأكثر عرضة للاحتفاظ بالماء داخل أجسمهم، والسبب يرجع إلى التقلبات والتغيرات الهرمونية التي يتعرضن لها، كقدوم الدورة الشهرية، أو أثناء الحمل، وبعد الولادة، والرضاعة.
-الإكثار من تناول الماء أو الإسراف في تناولها يعد من أبرز الأسباب، ولذا عليك تناول الماء عندما يحتاج جسمك لها، لأن كثرتها يتسبب في اختزانها داخل الجسم.
-الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين تعد من أبرز أسباب احتباس الماء داخل الجسم، وتعرض الأشخاص لزيادة في الوزن، ولذا عليك عدم الإسراف في تناولها فيمكنك تناول كوب واحد منها على مدار اليوم ولا تسرف في تناولك لها.
- الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالملح كالمخللات والفسيخ والرنجة ، يعرضك لتخزين الماء داخل الجسم، ولذلك عليك عدم الإسراف في تناولهم.
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