شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية نتيجة الجلوس لفترات طويلة.. احرص على ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الجلوس لساعات طويلة قد يؤثرعلى الصحة العامة للشخص، ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهو مقدمة لمرض السكري من النوع 2، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

وفى نمط الحياة العصرى، ووسائل العمل على أجهزة الكمبيوتر يتمتع معظم الأشخاص بأسلوب حياة خامل، حيث يقضون ساعات طويلة جالسين، سواء كان ذلك على المكتب، أو أمام الشاشة، أو أثناء التنقلات الطويلة. في حين أن أنماط الحياة المستقرة بشكل متزايد قد تبدو غير ضارة، إلا أن هناك مخاطر صحية كبيرة مرتبطة بفترات الجلوس الطويلة، وفهم هذه المخاطر يجعل خيارات واعية لدمج المزيد من الحركة في روتيننا اليومي.

وغالبًا ما ترتبط فترات الجلوس الطويلة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والحركات الجسدية ضرورية للاستمرار. ولكن إذا لم يتم ذلك فإنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة . ويمكن أن يؤدي الجلوس لساعات إلى ضعف الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول.و بمرور الوقت، تساهم هذه العوامل في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

و يؤثر بشكل مباشر على عضلاتك التي لن تشعر بالنشاط أو التجدد بسبب قلة الحركة. و يضعف العضلات وخاصة تلك الموجودة في أسفل الظهر والوركين والعضلات الأساسية. سيؤثر هذا في النهاية على وضعيتك ومظهرك مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى آلام الظهر السائدة ومشاكل أخرى، كما أن الجلوس لساعات طويلة لن يحرق أي سعرات حرارية، وإذا تباطأ التمثيل الغذائي يصبح من السهل تراكم الدهون في الجسم. ويمكن أن يؤدي حتى إلى السمنة .

وأخير فإن الحركة كل فترة من الجلوس وممارسة الرياضة هى أشياء ضرورية لإطلاق الإندورفين، وهو محسن طبيعي للمزاج، وتجنب هذه الأضرار.