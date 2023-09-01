شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يحذر الحوامل من صبغ الشعر أول الحمل: يعرض جنينك للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فترة الحمل من الفترات الهامة التي تمر علي المرأة، فهناك العديد من الأشياء تمنع منها وخاصة خلال الفترة الأولية، أي أول ثلاثة أشهر من الحمل، وفقا لما أوضحه الدكتور أحمد رشدي استشاري النساء والتوليد طب القصر العيني خلال تصريح خاص لليوم السابع.

أكد استشاري النساء والتوليد، أن استخدام الصبغات لتغيير لون الشعر يعد من الأمور الخطر خاصة خلال أول ثلاثة أشهر في الحمل، والسبب أنها غنية بالمواد الكيميائية التي تضر الجنين خلال فترة تكوينه.

وأضاف رشدي، أن استخدام النساء لصبغات الشعر خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، يعد من الأمور التي قد تعرض الجنين لبعض المشاكل الصحية ومنها تعرض الكبد والكلى للخطر، لأن هذه الفترة يتكون جميع أعضاء الجنين ويجب توخي الحذر خلالها للحفاظ عليه وعلى صحته.

وحث الطبيب على ضرورة الالتزام بالفعل بتجنب صبغ الشعر خلال أول ثلاثة أشهر، وبعد مرورها يمكنها الخضوع لتلوين شعرها ولكن يجب صبغ الشعر باستخدام صبغة لا تحتوي علي "أمونيا"، لتجنب التعرض للأضرار الصحية على الجنين، مع ضرورة العلم أن الحل الأمثل هو بعد مرور أول 7 أشهر من الحمل حتى يكون الجنين اكتمل بالكامل.