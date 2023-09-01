شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج إنفلونزا العين فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في حين أن هناك عدة أنواع من التهاب الملتحمة التي تسببها في المقام الأول البكتيريا أو الفيروسات أو الحساسية، فإن نوع أنفلونزا العين السائد هو عدوى فيروسية حادة تأخذ مسارها الخاص وتنتهي من تلقاء نفسها، ويمكن أن تشمل أعراض التهاب الملتحمة الاحمرار والحكة واللزوجة في العينين وتورم الجفون. عندما تكون أي بكتيريا مسؤولة عن عدوى العين الوردية، قد يلاحظ المريض أحيانًا إفرازات من العين تكون سميكة وعادة ما تكون صفراء أو خضراء اللون. على الرغم من أن الأدوية أو قطرات العين لا توفر راحة فورية في حالات التهابات العين الفيروسية ، إلا أن أعراض أنفلونزا العين تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

فيما يلي بعض علامات التهاب انفلونزا العين التي يجب ألا تتجاهلها: احمرار في بياض العين أو الجفن الداخلي تورم الملتحمة

دموع أكثر من المعتاد

حكة في العيون

حرقة في العيون

رؤية ضبابية

عدم القدرة على فتح عينيك بشكل كامل

إفرازات صفراء سميكة تتقشر فوق الرموش، خاصة بعد النوم.

خروج إفرازات غير عادية باللون الأخضر أو الأبيض من العين

ألم في العينين (خاصة في منطقة الزاوية).

العلاجات المنزلية لعلاج انفلونزا العين

من أجل مساعدة عينيك على الشعور بالتحسن قليلاً، يمكنك التفكير في هذه العلاجات المنزلية عندما تعاني من أنفلونزا العين أو التهاب الملتحمة:

التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة الخاصة بك.

قولى وداعًا لمكياج العيون.

يمكن تناول الإيبوبروفين أو أي مسكن آخر للألم بدون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الانزعاج.

استخدم الدموع الاصطناعية التي لا تستلزم وصفة طبية