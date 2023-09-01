شكرا لقرائتكم خبر عن من يوم إلى عمر دخول المدارس.. أسباب الإمساك عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك مشكلة صحية يعانى منها الأطفال الرضع والكبار، وترجع أسباب الإمساك لدى الأطفال خاصة إلى عدة عوامل منها سوء التغذية، وعدم شرب كميات السوائل المناسبة التي يحتاج إليها الجسم .

وأوضح الدكتور أشرف معبد رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي بأسوان في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، أن مفهوم الأمساك عند الأطفال هو عبارة عن توقف عملية البراز نهائيا أو عدم التبرز لمدة 3 أيام على التوالي، مصاحبا بانتفاخ البطن، وترجيع شديد أحيانا، بالإضافة إلى ألم بالمعدة متكرر.

وقال استشاري الأطفال إن الإمساك بشكل عام يختلف وفقا لأعمار الأطفال، ما بين الاطفال الرضع ، وبداية تناول الاطعمة لصغار الأطفال، وكبار الأطفال ، بالنسبة للأطفال الرضع لا يوجد مشاكل لهم نتيجة إصابتهم بالإمساك على مدار أسبوع إلا إذا صاحب الامساك ألم صعب بالأمعاء ، أو كان البراز صلبا جدا ، وفى تلك الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور، أما بالنسبة لكبار الاطفال إذا تم إصابتهم بالإمساك يحدث لهم مضاعفات صحية بعد توقف عملية البرز بعد مدار 3 ايام .

مراحل أعراض الإمساك : 1.عند الاطفال الرضع

قال الدكتور أشرف إن الإمساك يصاب به الأطفال الرضع خاصة عندما ينتقل الطفل الرضيع من مرحلة شرب حليب ثدى الأم إلى مرحلة جديدة بتناول بعض الأطعمة الخفيفة والحبوب البسيطة ،فى تلك الفترة يكون جسم الطفل غير مستعد لاستقبال مثل تلك المواد الغذائية الغريبة عنه، مما يؤدى هذا الى تعرض الرضيع للإصابة بالإمساك .

وأيضا يتعرض الطفل الرضيع للإصابة بالإمساك أثناء تدريبه على قاعدة المرحاض "الحمام ".

2.عند كبار الاطفال :

أوضح استشاري الاطفال بأن أعراض الاصابة بالإمساك لدى كبار الاطفال تظهر مع بداية دخول المدارس نتيجة خوف وقلق بداخل الطفل من التعامل المدرسين والعام الدراسي ، مشيرا بأن الطفل يصاب بالإمساك نتيجة عدم قيامه بدخول المراحيض "الحمامات" المدرسية طوال اليوم الدراسي ،والانتظار حتى الذهاب الى المنزل مما يؤدى هذا به لزيادة خطر الاصابة بالإمساك .