شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة في علاج السرطان.. حقن تحت الجلد فى 7 دقائق بدلا من الوريدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة " dailymail." تقرير يفيد عن وجود ثورة في الطب الحديث لمرض السرطان، حيث سيكون الآلاف من مرضى السرطان في إنجلترا أول من يحصل على حقنة مدتها سبع دقائق بدلاً من نقل الدم لمدة ساعة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن ما يصل إلى 3600 شخص سنويًا يعانون من أنواع معينة من سرطان كالرئة والمثانة والثدي والكبد من المتوقع أن يستفيدوا من هذا التطور الطبي الحديث.

أوضح التقرير، أن العلاج المناعي المسمى atezolizumab أو Tencentriq المتاح حاليًا عن طريق نقل الدم عن طريق الوريد في المستشفى، يستغرق نصف ساعة ولكن بالنسبة لبعض المرضى قد يصل ذلك إلى ساعة عندما يكون من الصعب الوصول إلى الوريد.



حقن سرطان تحت الجلد

والآن سيحصل معظم المرضى الذين يتلقون هذا العلاج على شكل حقنة أقل تدخلاً تحت الجلد، مما يقلل أوقات العلاج بحوالي 75%، وهذ التجربة أكثر راحة للمرضى وستوفر وقتهم ، كما أنها مهمة للممرضين حتى يتمكنوا من علاج المزيد من المرضى كل يوم، مما يساعد على تقليل فترات الانتظار.

فالمرضى الذين يتلقون العلاج المناعي أتيزوليزوماب إلى جانب العلاج الكيميائي قد يستمرون في إعطائهم الدواء عن طريق الوريد، ويعرف باسم "مثبط نقطة التفتيش" ويعمل عن طريق مساعدة الجهاز المناعي في العثور على الخلايا السرطانية وقتلها.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إنها ستصبح أول نظام صحي في العالم يطرح نسخة الحقن من الدواء بعد أن تمت الموافقة على استخدامه من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية اليوم.

وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير الوطني لقسم السرطان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "إن تقديم هذا العلاج لأول مرة في العالم سيعني أن مئات المرضى يمكنهم قضاء وقت أقل في المستشفى وسيوفرون وقتًا في وحدات العلاج الكيميائي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وقال الدكتور ألكسندر مارتن، استشاري الأورام في مؤسسة West Suffolk NHS Foundation Trust: "هذه أخبار رائعة لكل من المرضى والأطباء،ف"نحن نرحب بأي مبادرة جديدة توفر علاجًا أسرع للمرضى وتمنحهم رعاية أكثر راحة، ولن تسمح لنا هذه الموافقة بتقديم رعاية مريحة وسريعة لمرضانا فقط بل ستمكن الأطباء والممرضين من علاج المزيد من المرضى على مدار اليوم."

فيأتي العلاج الأسرع دون أي تكلفة إضافية ، فقط المرضى الذين لديهم بروتين يسمى 1 PD-L1 مؤهلون للحصول على العلاج المستهدف، وأظهرت التجارب السريرية أن عقار أتيزوليزوماب يمكن أن يقلل من خطر عودة السرطان أو الوفاة بنسبة 34%..

وأشار التقرير، أن الحقن تحت الجلد يوفر خيار علاج أسرع حيث يستغرق حوالي سبع دقائق، مقارنة مع 30 إلى 60 دقيقة للطريقة الحالية التي تستغرق وقت أطول.

تشير دراسات السرطان المتعددة إلى أن غالبية المرضى يفضلون تلقي الأدوية تحت الجلد بدلاً من الوريد بسبب تقليل الشعور بالألم، وقصر المدة.