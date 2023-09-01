رجيم الأرز.. طريقة تساعد على خسارة الوزن وتفتيت الدهون بدون جوع



بيروت - نادين محمد - المعتاد أن الرجيم يخفض تناول الأرز إلى أقل معدلاته، لكن خبراء التغذية وضعوا النموذع العكسي وهو رجيم الأرز الذي يستخدم هذه الوجبة المفضلة للكثيرين كوسيلة لإنقاص الوزن.

الأرز يساعد على خفض الكوليسترول ويحد من ارتفاع ضغط الدم. من ثم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. فحسب أطباء التغذية فإن الأرز مصدر هام للكربوهيدرات، كما أنه مصدر غني بفيتامينات ب التي تساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي.

ما هو رجيم الأرز؟

تم الكشف عن رجيم الأرز بالأساس كعلاج للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم و السمنة، ويعتمد على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، ومنتجات الألبان المحدودة، والأطعمة منخفضة الصوديوم.

ما يميز الأرز أنه ضمن الكربوهيدرات المعقدة التي تستهلك وقتًا أطول للهضم من ثم يمنحكِ الشعور بالشبع. يتضمن الرجيم أيضًا تناول كميات منخفضة من الصوديوم فهذا من شأنه منع تخزين الماء الزائد في الجسم ما يقلل الضغط على الكلى.

رجيم الأرز يعزز الشعور بالشبع - المصدر freepik

يسمح رجيم الأرز بتناول منفذ من السعرات الحرارية تُقدر بنحو 1200 سعرة حرارية يوميًا فقط وهو معدل يجبر الجسم على حرق مزيد من الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

الالتهاب هو أحد أهم عوامل السمنة، لذلك خفض الصوديوم في الرجيم هو أحد أهم خطوات تخفيض اللالتهاب ومن ثم انقاص الوزن.

رجيم الأرز منخفض الدهون أيضًا. الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الصوديوم والألياف هي الأسباب وراء نجاح نظام الأرز الغذائي. سواء اخترت اتباع نظام غذائي نباتي أو نظام غذائي تقليدي للأرز، أو تناول طعام نباتي على طراز البحر الأبيض المتوسط، فهناك العديد من الطرق لإعداد وجبات صحية ولذيذة تدعم إدارة مرض السكري وتحسين الصحة العامة.

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قائمة أطعمة رجيم الأرز:

الفواكه الطازجة

خضروات

البقوليات قليلة الملح

كل الحبوب

البروتين الخالي من الدهون

منتجات الألبان الخالية من الدهون

أطعمة غير مسموحة في رجيم الأرز:

الوجبات السريعة

المشروبات الغازية

عصائر الفاكهة المعبأة في زجاجات

الحلوى

شوكولاتة الحليب

الأطعمة المجمدة

الطعام المقلي

الأطعمة الجاهزة للأكل

الدقيق المكرر

السكر المكرر

والأطعمة ذات الدهون المتحولة

الأرز يخفض الكوليسترول - المصدر freepik

الأرز الأبيض أم الأرز البني؟

يعتبر الأرز البني أفضل لأنه يحتوي على نسبة أكبر من الألياف الغذائية، لكن إذا كنتِ تفضلين الأرز الأبيض فلا بأس، فقط عليكِ تناول مزيد الخضروات لتعويض الألياف.

نموذج لوجبات غذائية في يوم من رجيم الأرز:



الإفطار:

وعاء متوسط ​​من دقيق الشوفان مع الموز وبذور الشيا



الغداء:

أرز + خضار + سمك مشوي



وجبة خفيفة:

300 مل من عصير الفاكهة الطازج



العشاء:

دجاج مشوي وأرز مشروم

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نصائح لتفعيل رجيم الأرز:

1- النوم: الحرمان من النوم هو أحد أسباب تراكم السموم في الجسم. تعمل جذور الأكسجين الحرة الضارة على تغيير الحمض النووي وتسبب العديد من المشاكل الصحية.

2- التأمل لمدة خمس دقائق على الأقل يوميا. قومي بزيادة المدة تدريجيًا.

3- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ستبدأي في رؤية تغير في حالتكِ المزاجية ومستويات الطاقة.

4- شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا. يمكنك إضافة الحمضيات وأوراق النعناع والزنجبيل والخيار.

5- تناول الطعام على فترات منتظمة، الامتناع عن الطعام لن يؤدي إلا إلى إضعاف العظام والعضلات ووظيفة الدماغ.



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