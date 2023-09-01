شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم جديدة.. استشارى يوضح تطعيمات الأطفال الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الولادة تعتبر مرحلة التطعيمات من أهم المراحل التي يجب أن تهتم بها الأمهات لحماية الطفل من الأمراض والعدوى، فهناك تطعيمات أساسية يجب إعطاؤها للطفل وتقدمها وزارة الصحة في الوحدات الخاصة بها دون مقابل، ولكن هناك بعض التطعيمات الإضافية ينصح بها الدكتور خالد محمد عبد التواب استشارى أول طب الاطفال بقصر العينى.

حيث قال عبد التواب لـ الخليج 365" التطعيمات شيء أساسى في حياة طفلك منذ ولادتها حتى سنوات عمره الأولى وفضلا عن التطعيمات الأساسية التي يتم إعطاؤها للطفل في وحدات الصحة هناك تطعيمات إضافية تحمى طفلك من بعض الفيروسات والعدوى وهى:

1- تطعيم فيروس الروتا:

هو عبارة عن تطعيم عن طريق الفم يعطى للأطفال حديثي الولادة، ويعطى للطفل منذ عمر الثلاثة أشهر، و جرعة منشطة عند بلوغ الشهر الخامسة.

وذلك للوقاية من النزلات المعوية الفيروسية الخطيرة، والتي تصيب الأطفال في الأعوام الخمسة الأولى من عمرهم.

2- تطعيم المكورات الرئوية:

وهو تطعيم يعطى للأطفال عن طريق حقن العضل ، في عمر الشهرين، 4 أشهر، و6 أشهر، جرعة منشطة عند بلوغ السنة ونص.

وذلك للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي، والحمى الشوكية، والتهابات المخ الخطيرة، والتي تعتبر من أهم أسباب وفيات الأطفال حول العالم في الأعوام الأولى من العمر.

3- تطعيم الجديري المائي:

وهو عبارة عن حقنة تحت الجلد، يعطى تطعيم الجديري المائي عند بلوغ الطفل عامه الأول، كما يعطى جرعة منشطة عند بلوغ الطفل عامه الرابع.

يهدف تطعيم الجديري المائي للوقاية من المرض، والذي ينتشر بين الأطفال، يتسبب في طفح جلدي بالجسم، مع ظهور بقع جلدية دائمة بالجسم والوجه حتى بعد الشفاء من المرض، كما أنه يساعد في الوقاية من مرض الحزام الناري الذي قد يصيب الكبار فيما بعد ، ويسبب في التهابات في الجهاز العصبي.

4- تطعيم الحمى الشوكية:

وهي عبارة عن حقنة بالعضل للأطفال، عند بلوغ الطفل العامين، يحمي تطعيم الحمى الشوكية من المرض، والتي تتسبب في التهاب المخ وتلف خلايا المخ، وفقدان السمع والبصر عند الأطفال في حال تعرضهم لهذا الميكروب.

5- تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي أ

وهو عبارة عن حقنة بالعضل للأطفال، تعطي الجرعة عند بلوغ الطفل عمر العام، وجرعة اخرى منشطة عند بلوغ العام والنصف، يقي التطعيم من الالتهاب الكبدي، والذي يصيب الأطفال نتيجة الطعام الملوث.

6- تطعيم الأنفلونزا الفيروسية الموسمية

وهي عبارة عن حقنة بالعضل للأطفال، تعطى الجرعة للأطفال من عمر ستة أشهر، تؤخذ جرعة منشطة للطفل بعد شهر لمن هم أقل من تسعة أعوام، ولم يسبق لهم أخذ تطعيم الإنفلونزا من قبل.

يحمي التطعيم من الأنفلونزا التي تنتشر كل عام في فصل الشتاء.