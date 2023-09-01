شكرا لقرائتكم خبر عن عند الرجال والنساء.. لماذا يحتاج البعض لاختبار هرمون التستوستيرون؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقوم اختبار التستوستيرون بفحص قياس مستوى هذا الهرمون الذكري في الدم، حيث يؤثر التستوستيرون على الميزات الجنسية والنمو عند الرجال، ويتم إنتاجه بكميات كبيرة عن طريق الخصيتين .
وفي كل من الرجال والنساء، يتم إنتاج هرمون التستوستيرون بكميات صغيرة عن طريق الغدد الكظرية للرجل ، وفي النساء عن طريق المبيضين ، وحسب ما ذكره موقع myhealth يمكن إجراء اختبار هرمون التستوستيرون من أجل التالى :
-تعرف على سبب مواجهة الرجل لمشاكل في إنجاب طفل (العقم)، حيث ان انخفاض كمية هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.
-فحص المشاكل الجنسية لدى الرجل. وجود مستوى منخفض من هرمون التستوستيرون قد يقلل من الدافع الجنسي لدى الرجل أو لا يسمح له بالانتصاب (ضعف الانتصاب).
-تعرف على ما إذا كان ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون يتسبب في ظهور علامات البلوغ المبكرة لدى الصبي الذي يقل عمره عن 10 سنوات.
-اكتشف سبب ظهور السمات الذكورية لدى المرأة، مثل شعر الوجه والجسم الزائد (الشعرانية) والصوت العميق.
-تعرف على أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية لدى المرأة.
-تعرف على ما إذا كانت أدوية خفض هرمون التستوستيرون فعالة لدى رجل مصاب بسرطان البروستاتا المتقدم .
-تعرف على سبب هشاشة العظام عند الرجل.
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