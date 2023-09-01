شكرا لقرائتكم خبر عن عند الرجال والنساء.. لماذا يحتاج البعض لاختبار هرمون التستوستيرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم اختبار التستوستيرون بفحص قياس مستوى هذا الهرمون الذكري في الدم، حيث يؤثر التستوستيرون على الميزات الجنسية والنمو عند الرجال، ويتم إنتاجه بكميات كبيرة عن طريق الخصيتين .

وفي كل من الرجال والنساء، يتم إنتاج هرمون التستوستيرون بكميات صغيرة عن طريق الغدد الكظرية للرجل ، وفي النساء عن طريق المبيضين ، وحسب ما ذكره موقع myhealth يمكن إجراء اختبار هرمون التستوستيرون من أجل التالى :

-تعرف على سبب مواجهة الرجل لمشاكل في إنجاب طفل (العقم)، حيث ان انخفاض كمية هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

-فحص المشاكل الجنسية لدى الرجل. وجود مستوى منخفض من هرمون التستوستيرون قد يقلل من الدافع الجنسي لدى الرجل أو لا يسمح له بالانتصاب (ضعف الانتصاب).

-تعرف على ما إذا كان ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون يتسبب في ظهور علامات البلوغ المبكرة لدى الصبي الذي يقل عمره عن 10 سنوات.

-اكتشف سبب ظهور السمات الذكورية لدى المرأة، مثل شعر الوجه والجسم الزائد (الشعرانية) والصوت العميق.

-تعرف على أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية لدى المرأة.

-تعرف على ما إذا كانت أدوية خفض هرمون التستوستيرون فعالة لدى رجل مصاب بسرطان البروستاتا المتقدم .

-تعرف على سبب هشاشة العظام عند الرجل.