شكرا لقرائتكم خبر عن اصفرار الجلد يحذر من خطر الإصابة بمرض تليف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر على جلد الشخص بعض الإشارات التي تنذر بخطر إصابته ببعض الأمراض مثل الإصابة بمرض التهاب الكبد أو تليف الكبد أو أمراض السكر وغيرها ، وذلك وفقا لما نشره موقع اكسبريس البريطاني.

أثبت دراسة حديثة أن تغير لون الجلد بجسم الانسان يشير الى الإصابة بمشاكل صحية مختلفة من بينها امراض السرطان ، وامراض الكبد ، ويستعرض التقرير التالي بعض العلامات التي تتنبئ بالإصابة ببعض الأمراض .

1.اصفرار الجلد والعينين

وفقا للدراسة اصفرار الجلد والعنينين أن يشير إلى مرض الكبد "مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد"، أو وجود حصوة في المرارة أو ورم يسد القناة الصفراوية.وربما يكون أيضا علامة على إصابة الكبد الناجمة عن زيادة المكملات الغذائية.

تشير الدراسة إلى أن يمكن أن يكون هذا علامة على التهاب الجلد الحلئي Dermatitis" herpetiformis "، أو كما يعرف أيضا باسم التهاب الجلد الهربسي الشكل، وهو حالة جلدية مزمنة.وعلى الرغم من أنه يمكن أن يظهر في أي عمر، إلا أنه يتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.

وقد يبدو الجلد المحيط باللون الأحمر قد يكون هذا علامة على وجود بثرة مصابة. وحذر الأطباء عدم تجاهل البثرة المصابة، فمن دون علاج يمكن أن تؤدي إلى عدوى في الجلد أو الدم.

2.شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة" نقطة مختلفة عن لون الجسم "

الشامات ذات الشكل غير المستوي، والتي تحتوي على مزيج من لونين أو أكثر ويبلغ عرضها أكثر من 6 ملم قد تكون محل للقلق.هذه التغييرات يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد. ويمكن أن تظهر الأورام الميلانينية في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شيوعا في المناطق التي غالبا ما تتعرض لأشعة الشمس.