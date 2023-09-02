شكرا لقرائتكم خبر عن للستات.. اختبارات وقائية بعد سن الثلاثين يجب إجراؤها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في العمر يحتاج الجسم إلى فحص طبى دوري الذى يساعد على تحديد المرض قبل ظهور أي علامات، كما أنه يساعدك على فهم جسمك بشكل أفضل وكيف يمكن أن يتغير مع تقدمك في السن. إذا كانت المرأة في الثلاثينيات من عمرها، فإن أول شيء يجب عليها فعله هو إجراء فحص طبي كل فترة للاطمئنان على صحتها، حسب موقع " onlymyhealth".

الاختبارات الوقائية الأساسية بعد بلوغ الثلاثين من العمر قياس مستوى السكر في الدم

افحصى نسبة السكر في الدم بعد بلوغك سن الثلاثين لاكتشاف علامات مرض السكري مبكرًا، وتُظهر اختبارات الصيام وما بعد الأكل كيفية تعامل جسمك مع السكر، وهذا يساعدك على إجراء تغييرات في نمط حياتك أو طلب المساعدة إذا لزم الأمر.

اختبار الكوليسترول

شيء آخر يجب عليك فعله بعد بلوغ الثلاثينيات من العمر هو اختبار مستويات الكوليسترول لديك، حيث ترتبط المستويات المرتفعة من الكوليسترول LDL بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، في حين تعتبر المستويات المرتفعة من الكوليسترول HDL مفيدة لصحة القلب.

اختبار الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم وإنتاج الطاقة، ويضمن اختبار الغدة الدرقية المنتظم أن الغدة الدرقية تعمل بشكل صحيح، مما يتيح التدخل المبكر في حالة اكتشاف أي خلل".

فحص بول

يقوم اختبار البول الروتيني بفحص البول بحثًا عن أي تشوهات، يمكن أن يساعد في الكشف عن اضطرابات الكلى والتهابات المسالك البولية وغيرها من المشكلات الصحية الأساسية.

اختبار عدد خلايا الدم

يوفر هذا الاختبار معلومات عن صحتك العامة وتكوين دمك، فهو يقيم مستويات خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، ويمكن أن تشير التغيرات في عدد خلايا الدم هذه إلى حالات صحية مختلفة، بما في ذلك فقر الدم والالتهابات واضطرابات الدم."

اختبارات الكلى والكبد وتخطيط القلب

اختبارات مخطط صدى القلب تساعد على اكتشاف مشاكل الإيقاع وأمراض القلب مبكرًا.

فحص سرطان الجلد

يمكن أن تساعد فحوصات سرطان الجلد المنتظمة في اكتشاف الشامات أو الآفات المشبوهة مبكرًا عندما يكون العلاج أكثر فعالية، اعتد على فحص بشرتك بحثًا عن أي تغييرات واستشر طبيب الأمراض الجلدية لإجراء فحص جلدي متخصص، خاصة إذا كان لديك تاريخ من التعرض لأشعة الشمس أو تاريخ عائلي من سرطان الجلد.

الموجات فوق الصوتية للبطن والحوض

يساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن والحوض على رؤية الأعضاء في هذه المناطق، بما في ذلك الكبد والكليتين والمرارة والرحم والمبيضين. ويمكنه تحديد أي تشوهات هيكلية أو نمو أو مشاكل أخرى قد تتطلب عناية طبية.

اختبار مسحة عنق الرحم للنساء

يجب على النساء إعطاء الأولوية لمسحات حيث تلعب هذه الفحوصات دورًا حاسمًا في تحديد المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة، مما يعزز فرص نجاح العلاج.

تصوير الثدي بالأشعة السينية

يعد تصوير الثدي بالأشعة السينية ضروريًا للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوصي الإرشادات عادةً ببدء فحوصات منتظمة عند سن الأربعين، ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو عوامل الخطر الأخرى، فقد يوصي طبيبك بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية في وقت مبكر وبشكل متكرر.