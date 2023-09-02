شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ساعات.. لماذا يجب عليك نقع عين الجمل قبل تناوله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد نقع المكسرات ممارسة قديمة وغالبا ما تعتبر مفيدة للصحة، ونقوم في الغالب بنقع اللوز والزبيب وحتى الكاجو، لكن بدأ البعض مؤخرا بنقع الجوز"عين الجمل" أيضا، فيما يعد خطوة قد تبدو بسيطة لكنها تطلق العنان لمجموعة كبيرة من الفوائد الصحية التي يحملها الجوز داخل قشوره.

وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India.يعد عين الجمل مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، حيث يوفر أحماض أوميجا-3 الدهنية الصحية للقلب والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم.

كما يدعم صحة الدماغ ويخفض نسبة الكوليسترول ويساهم في الصحة العامة يرتبط منطق نقع عين الجمل ارتباطًا وثيقًا بالعلم، إذ يحتوي مثل العديد من المكسرات على مركبات طبيعية تمنع نشاط الإنزيم ويمكن أن تجعل هضمها أكثر صعوبة.

كما يساعد نقع هذه المكسرات على تحييد هذه المركبات، وتحطيم الإنزيمات التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية والهضم. من خلال تليين قوام الجوز وتسهيل مضغه، فإن نقعه يعزز مذاق الجوز.

يساعد نقع الجوز على تحقيق الاستفادة القصوى من قائمة عناصره الغذائية التي تعد بمثابة كنز غذائي ويسهل النقع امتصاص العناصر الغذائية المهمة كما يعزز فعاليتها. ويتم امتصاص أحماض أوميجا 3 الدهنية، المعروفة بخصائصها الصحية للقلب، بسهولة أكبر عند نقع الجوز، مما يعزز فوائد القلب والأوعية الدموية.

كما تصبح مضادات الأكسدة متاحة بشكل أكبر، مما يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، بينما تساهم الفيتامينات والمعادن في تحسين الصحة العامة ووفقًا للخبراء، فإن نقع الجوز الكامل طوال الليل يساعد في تقليل فاعليته الدافئة، مما يجعل من السهل هضمه.

كذلك يتفق الخبراء على أن الطريقة الصحيحة من أجل جني الفوائد هي أن يتم نقع الجوز لمدة 6-7 ساعات أو طوال الليل وفي المتوسط، يمكن للشخص السليم أن يتناول 3-4 قطع منقوعة من الجوز.