ما هي الطرق التي ينصح بها الأطباء لتنحيف منطقة الذراعين؟

بيروت - نادين محمد - تعاني بعض النساء من سمنة الذراعين، فتبدو مترهلة، وهذا نتيجة تراكم الدهون في هذه المنطقة، ما يشكل الكثير من الانزعاج، خاصة عتد ارتداء الأثواب القصيرة الأكمام أو دونها. ولأنه وبحسب الأطباء، لا يمكن تنحيف منطقة من الجسم دون أخرى، خلافاً لما يتردد ويشاع عن أنواع من الرجيم قادرة على فعل هذه الخرافة التي لا أساس لها من الصحة، لا بد من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، طويل الأمد، يهدف إلى إنقاص الجسم بشكل عام، وممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة الذراعين، كما يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي مكوناتها على بعض الخصائص التي من شأنها أن تساعد على تنحيف الذراعين.

نصائح غذائية لتنحيف منطقة الذراعين

الصورة من Adope

يساهم اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية على حرق الدهون في مختلف مناطق الجسم، من بينها منطقة الذراعين وينصح خبراء التغذية بأن يتضمن هذا النظام:

وجبات تحتوي على مصادر البروتين، كالبيض، الأسماك، البقوليات، اللحوم، الدواجن ومنتجات الألبان. فالبروتين من المصادر الغذائية التي تكبح الشهية وتساهم في بناء العضلات، ما يؤدي إلى زيادة حرق الدهون والتخلص من سمنة الذراعين.

الإكثار من تناول الخضراوات التي تحتوي على نسب عالية من الماء والدهون الصحية الموجودة على سبيل المثال في الأفوكادو، المكسرات، البذور، زيت الزيتون.

تضمين الوجبات التي تحتوي على الألياف، لأنها تستغرق وقتاً لهضمها، ما يمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة. لذا ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحويها، كالحبوب الكاملة، الفواكه، الخضراوات، البقوليات، المكسرات والبذور.

تجنب الأطعمة المصنعة الغنية بالصوديوم والسكر المكرر والوجبات السريعة.

الامتناع عن تناول الكربوهيدرات المكررة الموجودة بكثرة في المعكرونة، الأرز الأبيض والخبز الأبيض التي تمتاز بغناها بالسعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه، افتقارها للألياف الغذائية، الفيتناميات والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة بمستوى السكر في الدم وزيادة الشعور بالجوع.

الإكثار من تناول الماء خلال اليوم، بالمقابل، الامتناع عن تناول العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، تجنباً للشعور بالجوع على أن تكون صحية، كالخضراوات الطازجة.

تناول الوجبات اليومية على هيئة حصص صغيرة مقسمة إلى 5 أو6 وجبات صغيرة موزعة على ساعات اليوم، تجنباً للشعور بالجوع.

إستخدام أطباق صغيرة، ما يساعد على تقليل حجم حصة الطعام المتناولة.

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تمارين رياضية لتنحيف الذراعين

من بين تمارين عدة، يمكن ممارستها لتنحيف الذراعين، إخترنا هذين التمرينين، كما يمكن استشارة مدرب خاص لتحديد سواهما....

الصورة من Freepik

تمرين المطرقة

يعرف هذا التمرين بـ Hammer Curls with Dumbbells، لأنه يمكن الاستعانة بالدامبل أثناء ممارسته، لكن يجب القيام بتمارين الإحماء لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة قبل تنفيذه وكذلك اختيار الوزن بعناية.

يتم فيه الجلوس بوضع مستقيم، أو الوقوف مع إبعاد القدمين عن بعضهما، مسافة توازي عرض الكتفين، مع ثني الركبتين قليلاً.

تحمل الدامبل باليدين، مع وضعهما على الجانب.

ترفع الدامبل للأعلى لتبلغ الأكتاف عن طرق ثني المرفقين، مع الحرص على إبقاء اليدين على الجانبين.

تمرين الضغط

يتم خلاله الاستلقاء على البطن بشكل مستقيم.

يرفع الجسم باستخدام راحتي اليدين وأصابع القدمين، على أن يكون كامل الجسم مستقيماً.

يتم خفض الجسم إلى الأسفل من خلال ثني المرفقين وخفض الصدر للأسفل، مع الحفاظ على بعد بضع سنتيميترات عن الأرض.

يرفع الجسم للأعلى بشكل مستقيم.

وصفات طبيعية لتنحيف الذراعين

إلى النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية، يمكن تحضير بعض الوصفات التي تطبق موضعياً على هذه المنطقة، إذ تساهم بعض المكونات فيها على إذابة الشحوم المتراكمة فيها...

الصورة من Adope

القهوة وزيت الزيتون

يمزج ½ كوب من القهوة المطحونة، أي البن مع ¼ كوب من زيت الزيتون، للحصول على مزيج ذي قوام سميك.

يوزع الخليط على الذراعين، ثم يتم فركهما لمدة ¼ ساعة بحركات دائرية.

تلف منطقة الذراعين بكيس من النايلون أو بالـ Cling Film لمدة ساعة أو أكثر، ثم تغسل بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.



الزنجبيل والبيض

يمزج بياض بيضة مع كمية مناسبة من الزنجبيل المبروش طازجاً وملعقة من خل التفاح.

يوزع الخليط على الذراعين، ثم يترك حتى يجف.

ثم يطبق الخليط مرة أخرى وهكذا.

تكرر هذه الوصفة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

الكركم

تذوب 3 ملاعق من مسحوق الكركم بكوب و ½ من الماء الفاتر.

يطبق المزيج على منطقة الذراعين، ثم يترك لنحو ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر.

يمكن تكرار هذه الوصفة يومياً للحصول على نتيجة سريعة.

بعدما تعرفتِ الى الطرق التي ينصح بها الأطباء لتنحيف منطقة الذراعين؟، تابعي الآن تنحيف الساقين في ثلاثة أيام