شكرا لقرائتكم خبر عن عصير صحى وفى بعض الحالات قاتل.. احذر تناوله مع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العصائر الطبيعية من أهم المشروبات التي ينصح بها دائمًا نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات، ويعد تناول عصير الجريب فروت من المشروبات المفضلة عند الكثيرين كما يحتوى على فيتامينات ومعادن.

ولكن أظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن عنصرين من فئة المركبات الكيميائية تسمى "فورانوكومارين" والتي توجد بتركيزات عالية في الجريب فروت، يمكن أن تقلل أو تعزز امتصاص بعض الأدوية، ويؤدي هذا إلى انخفاض خطير - أو كما هو الحال في كثير من الأحيان، ارتفاع خطير - في مستويات تلك الأدوية في النظام.

وحسب ما ذكره sciencealert أوضح عالم الصيدلة شيو مي هوانج، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن العصير يسمح بدخول المزيد من الدواء إلى الدم، ما قد يؤدي إلى المزيد من الآثار الجانبية".

ينتج جسمك إنزيما يسمى السيتوكروم P450 3A4 أو CYP3A4، بشكل رئيسي في الكبد والأمعاء الدقيقة، ويساعد هذا الإنزيم جسمك على تحطيم الجزيئات الغريبة الصغيرة، مثل السموم أو الأدوية، حتى تتمكن من طردها، ويلعب دورا حاسما في استقلاب العديد من الأدوية.

وهذا بدوره يتعارض مع قدرة الجسم على استقلاب بعض الأدوية التي تُؤخذ عن طريق الفم، ويدخل المزيد من الدواء إلى دمك، ويبقى في جسمك لفترة أطول، ما يؤدي إلى تأثير الجرعة الزائدة حتى عند تناول الجرعة الصحيحة، وتتنوع أنواع الأدوية المعنية، بدءًا من أدوية الكولسترول وضغط الدم، إلى أدوية السرطان، إلى الأدوية المضادة للقلق.

ويمكن أن تكون نتائج هذا: ضربات القلب السريعة، وانهيار الأنسجة العضلية، وضيق التنفس، ونزيف الجهاز الهضمي، والفشل الكلوي، وكلها مضاعفات لبعض الأدوية التي تتأثر بـ"فورانوكومارين"، وفي الحالات القصوى ولكن التي تبدو نادرة أيضًا، يمكن أن تكون هذه التفاعلات قاتلة.

وينصح باستشارة طبيبك أو الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بأي تفاعلات محتملة، وتأكد من قراءة أي معلومات مقدمة مع الدواء الخاص بك.