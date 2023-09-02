شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الجوافة.. اعرف فوائدها لمخك وجهازك المناعى ومرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر الجوافة بمذاقها اللذيذ وطعهما الشهي وفوائدها العظيمة للجسم، ومع وجود الجوافة حاليا بكثرة في الأسواق نعرض فيما يلى أبرز فوائد لها حسب موقع " healthsite"

الفوائد الصحية للجوافة 1. تعزيز نظام المناعة

تُعزى خاصية تعزيز المناعة في الجوافة إلى المخزون الغني بفيتامين C الذي توفره، فيتامين C هو مضاد للهستامين طبيعي يساعد في السيطرة على حساسية الجهاز التنفسي عن طريق خفض مستويات الجزيئات التي تسمى الهستامين والتي يتم إطلاقها أثناء العملية الالتهابية.

2. جيدة للدماغ

تحتوى الجوافة على فيتامين ب3 وفيتامين ب6 الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية في الدماغ واسترخاء أعصابك.

3. يعزز مستويات الهرمونات

تحتوي الجوافة على النحاس، وهو معدن مهم لإنتاج وامتصاص الهرمونات الذى يساعد الغدة الدرقية على العمل على النحو الأمثل.

4. يحميك من السرطان

تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، مما يمنع الضرر المباشر للخلايا، وبدون تأثير مضادات الأكسدة، فإن الضرر الذي تلحقه الخلايا بالجذور الحرة المحيطة يكون جيدًا بما يكفي للتسبب في الإصابة بالسرطان.

5. جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري

هناك جانبان مهمان للغاية يجعلان الجوافة ثمرة مثالية لمرضى السكر. أولاً، أنها غنية بالألياف وثانياً، أنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جداً، كل من هذه الخصائص مطلوبة لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

6. يحافظ على صحة بشرتك

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على حماية البشرة من ظهور التجاعيد، مما يجعلك تبدو أصغر سناً، الشيخوخة أمر مؤكد في حياة كل شخص، وتناول الجوافة كل يوم يمكن أن يطيل هذه العملية على الأقل.

7. يعالج الإمساك

يحدث الإمساك بشكل رئيسي بسبب نقص الألياف في النظام الغذائي، تعمل الألياف بمثابة مكنسة تنظف القولون وتسمح بحركة الأمعاء بسهولة، الجوافة هي إحدى الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

8. جيد للعيون

قد لا تكون الجوافة غنية بفيتامين أ مثل الجزر ولكنها لا تزال مصدرًا مهمًا للمغذيات، يمكن أن يساعدك على الأقل على تلبية الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ والحفاظ على عينيك في حالة جيدة.

9. يساعد على نمو الجنين

الجوافة غنية بحمض الفوليك أو فيتامين ب 9، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الجهاز العصبي لدى الطفل، وبالتالي، يمكن للنساء الحوامل تناولها للمساعدة في حماية أطفالهن حديثي الولادة من الاضطرابات العصبية.

1. يريح الأعصاب

تحتوي الجوافة على مخزون غني من المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي مهم لتحفيز استرخاء الأعصاب والعضلات، هذه الخاصية تجعلها جيدة للغاية لمكافحة التوتر.