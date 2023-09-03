شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعى.. الزبادى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي الصحي دورا فعالاً ضد ارتفاع ضغط الدم، حيث يعد مقدمة لأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا من الضروري مراقبته، ولحسن الحظ، يوفر النظام الغذائي وسيلة فعالة لتقليل القراءة المرتفعة.

أفضل 4 أطعمة يمكنها خفض ضغط الدم

من الزبادي إلى الطماطم، إليك كيفية تناول الطعام لخفض مستويات ضغط الدم.

1. المكسرات وزبدة الجوز

سواء كنت تأكلها كوجبة خفيفة أو تضيفها إلى سلطتك، فإن المكسرات تقدم أكثر من مجرد وجبة خفيفة، خاصة أن تناول الأطعمة الصغيرة المليئة بالدهون الصحية يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ويحتوى الفستق على وجه الخصوص على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو أمر ضروري لتنظيم مستويات ضغط الدم، توفر الطماطم جرعة من البوتاسيوم والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قراءتك تحت السيطرة.

2.الزبادي اليوناني

ولابد أن تحتوي وجبة الإفطار على المعادن والفيتامينات، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامين د، وقد ثبت أن هذه المعادن تخفض ضغط الدم بسبب التأثيرات المباشرة على جدران الشرايين.

3. العصائر محلية الصنع

العصائر توفر فرصة مثالية لإضافة الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي، ما قد يساعد في زيادة كمية المكونات التي تتناولها لخفض ارتفاع ضغط الدم، حاول إضافة الأطعمة الفائقة مثل السبانخ والتوت وبذور الشيا إلى عصيرك للحصول على جرعة إضافية".

4. الطماطم

على غرار الزبادي، توفر الطماطم جرعة من البوتاسيوم والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قراءتك تحت السيطرة.

علاوة على ذلك، تحتوي الأطعمة الغنية بالعصارة أيضًا على صبغة كاروتينويد تسمى الليكوبين، "لقد تم ربط اللايكوبين بفوائد كبيرة على صحة القلب ويمكن أن يقلل بشكل كبير من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم ".