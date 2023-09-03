شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة لتعزيز مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التستوستيرون هو هرمون الذكورة، بصرف النظر عن إنتاج الحيوانات المنوية، فإنه يلعب أيضًا دورًا في كتلة العضلات وتوزيع الدهون وإنتاج خلايا الدم الحمراء، بحسب موقع doctor.ndtv.

وعند تعرض الرجل لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، يعاني من السمنة المفرطة، أو الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية أو أي مرض مزمن آخر قد يواجهون هذه المشكلة.

الرمان غني بمضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد ، مما يجعله يؤثر بشكل إيجابي على مستويات هرمون التستوستيرون. الأسماك الدهنيةغنية بأحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك مثل السلمون التي تدعم صحة القلب و تعزز إنتاج هرمون التستوستيرون. البيضغني بالبروتين و يوفر الأحماض الأمينية الأساسية وفيتامين د، وهو أمر جيد لتخليق هرمون التستوستيرون، ولذا عليك أن تبدأ يومك بشكل صحيح مع وجبة إفطار مكونة من البيض. الموزيحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويساعد في تقلص العضلات وتقليل خطر تشنجات العضلات أثناء التدريبات، وتعزيز نمو العضلات، ودعم هرمون التستوستيرون بشكل غير مباشر. زيت الزيتون تدعم الدهون الصحية فيه الصحة العامة وقد تساهم في توازن الهرمونات، بما في ذلك مستويات هرمون التستوستيرون. البصليحتوي على مركب يسمى كيرسيتين، والذي تم ربطه بمستويات أعلى من هرمون التستوستيرون. الكاكاوالكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن تدفق الدم، مما قد يساعد في دوران هرمون التستوستيرون. الخضراوات الورقية السبانخ واللفت وغيرها من الخضروات الورقية غنية بالمغنيسيوم، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون ودعم وظيفة العضلات.

ويمكن تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق بعض الأطعمة، ومنها: الحليبغني بفيتامين د، ويساعد على تنظيم إنتاج الهرمونات، بما في ذلك هرمون التستوستيرون، وهذا يجعله خيار رائع للحفاظ على التوازن الهرموني.

وحث التقرير علي ضرورة ضم هذه الأطعمة في نظامك الغذائي للمساعدة في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي وتحسين صحتك.