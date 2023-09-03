شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد انقطاع الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في مرحلة انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية عند النساء، تعاني الكثيرات منهن بزيادة الوزن، والسبب تعرضهن لتغيرات كثيرة في الهرمونات، ولذا يجب تغيير أو تعديل العديد من العادات الحياتية اليومية للحفاظ على الصحة العامة.
ويقدم هذا التقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes"، ومنها: التوازن الغذائيغذي جسمك بالأطعمة الصحية، أي تناول الخضراوات الفواكه والبروتين الصحي. ممارسة أنشطةالأنشطة التي تستمتع بها كممارسة رياضة المشي، أو السباحة، تعد من الحيل الجيدة للحصول علي جسم صحي خالي من السمنة.
النوم الجيد
قلة النوم يمكن أن تعطل توازن الهرمونات، وتزيد الشهية، وتؤدي إلى زيادة الوزن، ولذا عليك الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.
يمكن أن يؤدي انقطاع الطمث إلى تغيرات هرمونية تؤثر على إشارات الجوع والشبع، ولذا علي النساء الانتباه إلى الأطعمة المتناولة وكميتها.حافظ على رطوبة جسمك
اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتبقى رطبًا، فالترطيب المناسب يدعم عملية التمثيل الغذائي الأمثل ويمكن أن يساعد في إدارة الوزن.حسن صحة أمعائكلدعم عملية التمثيل الغذائي وإدارة الوزن، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل البصل والثوم والموز والهليون.
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