نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد انقطاع الدورة الشهرية

القاهرة - سامية سيد - في مرحلة انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية عند النساء، تعاني الكثيرات منهن بزيادة الوزن، والسبب تعرضهن لتغيرات كثيرة في الهرمونات، ولذا يجب تغيير أو تعديل العديد من العادات الحياتية اليومية للحفاظ على الصحة العامة.

النوم الجيد

قلة النوم يمكن أن تعطل توازن الهرمونات، وتزيد الشهية، وتؤدي إلى زيادة الوزن، ولذا عليك الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.

مراقبة كميات الطعام المتناول

يمكن أن يؤدي انقطاع الطمث إلى تغيرات هرمونية تؤثر على إشارات الجوع والشبع، ولذا علي النساء الانتباه إلى الأطعمة المتناولة وكميتها.

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتبقى رطبًا، فالترطيب المناسب يدعم عملية التمثيل الغذائي الأمثل ويمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

حسن صحة أمعائكلدعم عملية التمثيل الغذائي وإدارة الوزن، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل البصل والثوم والموز والهليون.