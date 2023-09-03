شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نفسى: تنفسك بعمق صباحًا يعزز سلامتك النفسية على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الروتين الصباحى يتحكم بدرجة كبيرة فى مزاجك طوال اليوم، فإذا كنت ممن يمرون بصباح مليء بالطعام الصحى، وممارسة التمرينات الرياضية ، أو حتى تبدأ يومك بابتسامة وسط عائلتك اللطيفة، فسيكون يومك جميل وحيويا وخاليا من التوتر.

صباحك يتحكم فى يومك

إذا مارس الشخص أفعالاً إيجابية فى بداية اليوم ساعده ذلك كثيرًا على الحفاظ على سلامته النفسية على مدار اليوم، فينتج بشكل أكبر، ويكون يومًا مثمرًا له، هكذا أكد الدكتور أمجد العجرودى استشارى الصحة النفسية، وأضاف أن أفضل ما يمكن أن يبدأ المرء يومه به، هو نفس عميق وهو ينظر إلى منظر طبيعى جميل وهواء منعش يدخل رئتيه.

التنفس هو الحل

ونصح استشارى النفسية، بضرورة ممارسة التنفس بعمق بشكل سليم، فله العديد والكثير من التمرينات، ولكن أبسطها على الإطلاق والذي يمكن أن يمارسه الجميع بلا استثناء، هو التنفس جنبًا إلى جنب مع التأمل على النحو التالى:

افتح نافذة بيتك أو عملك، وانظر إلى أكثر المشاهد الهادئة أمامك، أو ارفع رأسك إلى السماء الصافية، وخاصة فى ساعات الصباح الأولى، أو استعد لرياضتك الصباحية وابدأ بهذه الممارسة، املأ رئتيك كاملة بشهيق طويل بهذا الهواء المنعش البارد، ثم احتفظ به داخلك لبضع ثوان، ثم قم بالزفير الشديد وتخلص منه كاملاً، كرر هذا الأمر بضعة مرات حتى تشعر بالراحة، والتزم به عدة أيام وسوف ترى الفرق.

التنفس الجيد يخلصك من الضغوط

سوف تساعدك هذه الممارسة على الوقاية من العصبية، والتوتر والتشنجات التى تصيب أغلبنا نتيجة الضغوط، كما تضمن لك يومًا خاليًا من التوتر.