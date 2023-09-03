شكرا لقرائتكم خبر عن العدس والخس والطماطم.. خليط الرشاقة والصحة والشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطعام الصحى مذاقه غير جيد، فكرة مغلوطة منتشرة ومعقولة يرددها البعض، عند وصف طبيعة بعض الأكلات الصحية، ولكن هناك العديد من الوصفات الصحية الغنية بالعناصر، وطيبة المذاق فى الوقت ذاته.

عزيزى الهيلثاوى.. استمتع بسلطة اليوم الصحية

لا تحزن عزيزى "الهيلثاوى"، فاليوم يقدم لك ”الخليج 365” سلطة مشبعة صحية، حلوة المذاق وشهية، متعددة الألوان والعناصر، متكاملة العناصر التى يتطلبها نظامك الغذائى وكذا الرياضى اليومى، وسوف تستمع بها.

نمط الحياة الصحية يتطلب مجهودا مضاعفا

نمط الحياة الصحى ليس بالمهمة السهلة أبدا، هذا ما أكده الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة والجهاز الهضمى بالقصر العينى، والذى أوضح أيضا أن الالتزام بنظام غذائى صحة للحصول على جسم مثالي وصحة جيدة، يجب أن يحدث جنبا إلى جنب مع نمط حياة صحى، ينال فيه الشخص قسطا كافيا من النوم والراحة، يبتعد عن التوتر، وكذا البعد عن الكافيين ومشتقاته، يتجنب أيضا الأكلات السريعة ويمتنع عن كل ما يضر الصحة من أكلات سعراتها الحرارية عالية ودهونها مثيرة من المقليات والنشويات، ويهتم أيضا بممارسة رياضة منظمة أو على الأقل يمتع جسمه بممارسة المشى أو الجري يوميا.

سلطة صحية مشبعة

وأشار الدكتور محمد إلى أنه وخلال هذا النمط الصحى اليومى، يحتاج الشخص لبعض الوجبات الصحية المشبعة، التى تحقق له امتلاءا لمدة أطول، وتعطيه من السعرات المطلوبة ما يحقق له الحصول على الطاقة الكافية ليومه، وكذلك لا ننسى أن تكون لذيذة وحلوة المذاق.

العدس الغنى بالبروتينلذا نقدم هذه السلطة الصحية، التى تحتوى على كوب ألا ربع من العدس الأسود المسلوق، الغنى بالألياف العالية، ونسبة البروتين به عالية ومهمة لبناء العضلات خاصة لمن يمارس الرياضات المختلفة، والألياف الموجودة بالعديد تعزز الشعور بالشبع لمدة أطول وتترك كتلة بالأمعاء.

الخس الغنى بالألياف

ثان مكون فى هذه السلطة الصحية، حسبما أوضح استشارى الباطنة، هو الخس، أوراقه غنية بالألياف والمياه، يعزز من الشعور بالشبع لمدة طويلة، ويمد الجسم بالفيتامينات والعناصر المطلوبة له ، لذا فالخس خيارا لذيذا وصحيا فى هذا الطبق، وكذا يمكننا إضافة مكعبات الطماطم لتكتمل العناصر المشبعة والصحية والأملاح اللازمة لبناء الجسم.

استبدل الملح بالليمون

يفضل حسب الدكتور محمد، ألا نضيف الملح، ويفضل لزيادة امتصاص عناصر هذه السلطة على أكمل وجه، أن نستبدله بعصير ليمونه كاملة، وزيادة بعض من الكمون الناعم لزيادة حركية المعدة وإضفاء مذاقا طيبا مقبولا لهذا الطبق الشهى.