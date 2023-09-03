شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: طبق واحد من البليلة الساخنة هيشبعك ويقويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البليلة، من أهم الأكلات المنسية، على الرغم من فوائدها العظيمة التى تمد الجسم بها، كما كان يعتمدها أجدادنا فى السابق كإفطار صحى مفيد خاصة للأطفال، ولا شك بعد قراءتك لهذا الموضوع سوف تعتمدها إفطارًا صحيًا لك ولعائلتك ولن تبرح مائدتك.

البليلة طبق سحرى، غنى بالعناصر والألياف والفيتامينات، بهذه الكلمات أوضحت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية، أن البليلة أحد أهم الأطباق المنسية على المائدة رغم فوائدها العظيمة.

وأكدت دكتورة صفاء أن البليلة غنية بالكربوهيدرات بنسبة جيدة جدًا تعزز بناء الجسم، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين وهو ما يضمن بناءً صحيًا لعضلات الجسم، وزيادة مستوى طاقته وقدرته على بذل الجهد وزيادة النشاط، لذا هى من أفضل الخيارات الصحية على مائدة الإفطار وبدء اليوم بتناولها.

البليلة غنية بالفيتامينات والألياف

البليلة غنية أيضًا بالكالسيوم الألياف حسب تأكيد استشارى التغذية، فضلاً عن إنها تشعر نتناولها بالشبع لفترة طويلة، وتساعد على المحافظة على طاقته وحيويته لاحتواءها على سعرات حرارية متوازنة ومفيدة.

البليلة تعزز دفاعات الجسم

وحسب استشارى التغذية، فإنه وجد أن من أبرز فوائد تناول البليلة على المدى الطويل، زيادة دفاعية الجسم ومناعته، وقدرته على الوقاية من الإصابة بالمرض، لذا هى من أفضل الأطعمة الصباحية التى يمكن أن تعتمدها فى النظام الغذائى للأطفال بشكل خاص، والكبار بشكل عام.